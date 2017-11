Stane se Start živou vodou pro pražský burzovní parket?

Již více než pět let se akciové tituly pohybují růstovým směrem. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že jde o „nejnenáviděnější býčí trh v historii“.

To ale není příliš patrné na pražské burze, která spíše stagnuje a pro investory zas tak velkým lákadlem není. Do jisté míry „zamrzlou“ pražskou burzu by nicméně mohl oživit před měsícem spuštěný nový trh Start.

Jde o staronový projekt, který má hlavně menším společnostem výrazně zjednodušit vstup na kapitálový trh a eliminovat rizika, jež v minulosti provázela menší úpisy akcií. Majitelé malých a středních firem tak získávají novou možnost, prostřednictvím níž mohou získat peníze pro svůj rozvoj nebo způsob, jak prodat část své společnosti.

Investoři naopak získávají příležitost, kam umístit své prostředky. Podle šéfa pražské burzy Petra Koblice má být nový trh atraktivní především pro společnosti, které potřebují peníze, ale nechtějí nebo nemohou se dále zadlužovat.

Pro koho je Start? Trh pro menší firmy

– 1 mil. eur < celková hodnota < 80 mil. eur

– Zjednodušený prospekt, české účetní standardy, nezávislá analýza

– Flexibilní možnost opakovaného úpisu Investoři

– Kapitálově silní investoři s vysokou tolerancí k riziku

– Minimální investice cca 0,5 mil. Kč

– Business angels, PE, VC

Zdroj: pxstart.cz

A pro ty, jejichž majitelé odmítají do své společnosti pustit strategického investora nebo fond soukromého kapitálu, protože si chtějí udržet nad podnikem kontrolu.

Konec nízkého objemu obchodů?

V minulosti totiž trpěly malé emise akcií na pražské burze tím, že se s nimi moc neobchodovalo. To odrazovalo jak investory, tak samotné společnosti, které měly následně o vstup na burzu menší zájem.

Jak už bylo řečeno, pražská burza již zkoušela podobný projekt před pár lety, kdy se ale neuchytil. Jednou z příčin byla dostupnost levných financí. Nyní burza ujišťuje, že ten současný Start se z minulých chyb poučil.

Nový trh například nebude nabízet kontinuální obchodování, ale obchodování jednou za čtvrtletí v předem ohlášených aukcích. Tímto způsobem chce pražská burza eliminovat riziko, že akcie nebudou dostatečně likvidní.

Zaměření trhu Start tak není pro drobné investory, ale spíše pro zkušené obchodníky, kteří disponují dostatečným kapitálem alespoň v řádech milionů korun. Podle dostupných informací se minimální objednávka akcií v aukci bude pohybovat kolem půl milionu korun.

První vlaštovky ještě letos

Podmínkami pro vstup na trh Start je mimo jiné velikost společnosti minimálně jeden milion eur, zpracovaný prospekt, právní due diligence a analýza od analytika z burzovního seznamu.

Dále by měla společnost mít alespoň tříletou historii a prokázat, že generuje tržby. Náklady na vstup by se měly pohybovat v řádu stovek tisíc korun, což je řádově levnější než při klasických emisích na hlavní trh pražské burzy.

První společnosti by mohly nabídnout akcie na tomto trhu nejdříve v druhé polovině prosince, případně v prvním čtvrtletí příštího roku. První, kdo již ohlásil vstup na Start, je podle HN firma Hub Ventures, která provozuje síť sdílených kancelářských prostor Impact Hub.

Detaily firma oznámí začátkem příštího roku, nicméně cílem je za menšinový podíl získat od investorů nejméně 50 milionů korun. Samotný vstup by pak měl přijít ve druhém čtvrtletí 2018.

Z nedávných slov Petra Koblice také vyplynulo, že by mu připadalo přirozené, kdyby na pražskou burzu zamířily akcie Letiště Praha nebo dalších státních firem jako třeba Lesy ČR nebo Budvar.

Varšava – pražský vzor

Pro malé a střední podniky je nový trh pražské burzy dobrou příležitostí. Na druhou stranu ale také přináší potenciál nových titulů pro pražskou burzu, která v poslední době zažívá spíše úbytek. Po pivovarech Lobkowicz z burzy brzy zmizí pravděpodobně také textilka Pegas Nonwovens.

Podobný trh funguje i na varšavské burze pod názvem NewConnect. Ta byla založena v roce 2007, ale v současnosti zažívá postupný ústup.

Za loňský rok uvedlo své akcie na tento trh pouhých 12 společností, což byl nejslabší výsledek od založení burzy. Na konci roku tak polský trh pro malé hráče hostil nejméně společností za posledních pět let.

V roce 2011, kdy zažil NewConnect historicky nejsilnější příliv kapitálu, zde vydalo své akcie 172 společností, od té doby počty zájemců každoročně klesají.

Článek vyšel na webu Peak.cz