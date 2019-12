Dojde-li ke střetu se zvěří, prvotní reakce řidiče by měla být stejná jako při jakékoliv jiné dopravní nehodě. Po zapnutí výstražných světel je potřeba, pakliže mu to jeho zdravotní stav dovolí, místo kolize co nejrychleji označit výstražným trojúhelníkem, aby i další motoristé projíždějící v inkriminovaném úseku věděli, že mají zavčas sundat nohu z plynu. Pokud to navíc situace vyžaduje a umožňuje, má takový řidič právo řídit provoz v místě nehody, respektive jeho řízením pověřit k tomu způsobilou osobu.

Bez policie to nejde

Navzdory výše zmíněnému, na srážce auta se zvěří je specifické především to, že se takový incident neobejde bez policie. Strážce zákona je v zásadě potřeba volat vždy, dojde-li ke střetu s čímkoliv, co má rozměry zajíce a větší. Zda se jedná o srnku, divočáka či zatoulaného psa, je jedno. A stejně tak je jedno i to, zda inkriminovaný živočich po srážce sebral nohy na ramena a utekl, nebo uhynul na místě. Bát se případné pokuty rozhodně nemusíte. Nehoda jako taková je považována za nezaviněnou, byť je třeba inkriminovaný úsek označen příslušnými dopravními značkami.

Zvíře mají na starost myslivci

Pakliže je sraženým zvířetem živočich běžně žijící ve volné přírodě, je povinností policie zkontaktovat místní myslivce a o této skutečnosti je informovat. Rozhodně však nelze počítat s tím, že by bylo řidiči dovoleno s uhynulým kusem po nehodě jakkoliv nakládat. Kdo by jej z místa kolize odvezl, mohl by být na základě § 304 trestního zákoníku obviněn z pytláctví, za což by mu teoreticky hrozil až dvouletý pobyt za mřížemi.

Jeví-li zvíře známky života, i v takovém případě je bezpodmínečně nutné posečkat na příjezd myslivců. Přestože pohled na trápícího se živočicha zcela určitě nepatří k nejpříjemnějším, „ránu z milosti“ mu smějí dát pouze a jen oni.

Střet se zvěří se prodraží, ledaže…

Pakliže v důsledku srážky se zvěří dojde k poškození vozu, musí řidič počítat s tím, že jeho opravu zaplatí ze svého. Na kolik taková sražená zvěř přijde, je přitom velice subjektivní. Vše záleží na závažnosti incidentu a pochopitelně i na typu a