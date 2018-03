Už ne Rusko. Malé a střední české firmy vyvážejí mimo Evropu nejčastěji do USA

Vývoz do neunijních zemí roste stejným tempem jako vývoz do států EU. Nejrychleji, o 106 procent, vývoz za posledních pět let vzrostl do Mexika a do Izraele (o 96 procent), tedy na trhy s větší mírou rizika v porovnání s tradičními partnery tuzemských exportérů. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků ČR a České exportní banky.

Spojené státy americké sesadily z první pozice žebříčku Rusko. Podobně Čína odsunula na čtvrté místo Turecko. „Malé a střední firmy se stále častěji pouštějí do vývozů mimo region EU. Dosahují tam poměrně dobré přidané hodnoty, což znamená, že se jim vyplatí i relativně menší objemy exportů a podniky si tím rovněž diversifikují riziko závislosti na blízkých trzích,“ uvedl předseda asociace Karel Havlíček.

ČEB loni financovala rekordní počet projektů. Zaměřila se na menší firmy

Česká exportní banka loni překonala rekord ve financování vývozu malých a středních podniků, když s nimi uzavřela 100 smluv v objemu 552 milionů korun. Víc než polovina (54 procent) podpořeného exportu směřovala mimo Evropu.

„Menší české firmy loni ukázaly, že dokážou vyvážet i na trhy, které jsou dosud ve statistikách tuzemského exportu popelkami. Exportní banka loni poprvé ve své historii financovala český vývoz do zemí jako jsou Bahrajn, Katar, Peru či Kyrgyzstán,“ dodal ředitel ČEB Karel Bureš.

Podle analýzy právě i drobní čeští vývozci mají apetit a zároveň sílu získat zákazníky v zemích, které patří z pohledu byznysu mezi rizikovější. Nejvíc smluv totiž exportní banka uzavřela s exportéry vyvážejících na Kubu, do Kyrgyzstánu či Peru.

Export tuzemských firem byl loni rekordní, meziročně se zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více.

