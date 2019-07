Sonia do sněmovny. Občané by ke komunikaci se státem mohli využívat bankovní identitu

České banky chtějí změnit zákony, aby lidé mohli využívat svou bankovní identitu, pod kterou se přihlašují do internetového bankovnictví, na komunikaci se státními úřady na portálu občana, ale i se soukromými firmami, se kterými budou moci uzavírat smlouvy online. Přístup k elektronickým službám státu by tak ze současných tisíců lidí najednou získalo několik milionů Čechů, kteří využívají elektronické bankovnictví.

Pro realizaci projektu Sonia, který připravují tuzemské banky, je nutné novelizovat zákon o bankách a zákon o praní špinavých peněz. „Půjde to klasickou cestou poslaneckého návrhu (nasbíralo se zatím 120 podpisů), pak to bude projednávat vláda a pak klasický legislativní proces,“ uvedla k tomu mluvčí bankovní asociace Monika Petrásková.

Do projektu jsou zatím zapojeny tři největší banky: Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB, ale počítá se s tím, že se připojí další retailové banky. Po schválení zákonů banky vytvoří společnou firmu, která bude systém vyvíjet.

Banky sázejí na to, že elektronickou identitu budou – se souhlasem klienta – poskytovat firmám (například prodejcům plynu, elektřiny či e-commerce), které jim za to zaplatí. Proto jsou ochotny investovat vlastní prostředky do napojení systému na státní úřady. Podobné projekty fungují v jiných zemích. Česká bankovní asociace se inspirovala hlavně ve Švédsku, kde Bank ID funguje patnáct let. Podobný projekt jako česká Sonia se v současnosti rodí v Německu.

