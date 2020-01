Služba indigo: systém automatického investování je budoucností oboru

Jste první na českém trhu, kdo přišel se systémem automatického investování, které řídí inteligentní počítačový algoritmus. V čem je tento způsob zhodnocení financí jiný?

Automatizované investování je už zavedenou metodou zhodnocování majetku ve světě. Žádaná je investory, kteří nechtějí či nemohou trávit čas nad správou svých investic, nemají na to dostatečné zkušenosti. Odpovědí právě na takové myšlenky a úvahy je naše nová služba. Indigo funguje automatizovaně dle vámi zadaného cíle, jako investiční instrumenty využívá takzvaná ETF – burzovně obchodované fondy. Skrze spektrum ETF od akciových přes dluhopisové až po komoditní podporuje diverzifikaci rizika. Nadto jsou ETF vysoce likvidní, indigo tak může vaši investici na každodenní bázi vyhodnocovat s ohledem na vývoj na trhu a vaše investiční cíle a automaticky upravovat její skladbu. V indigu nabízíme jen ta ETF, která schválila Česká národní banka pro obchodování v České republice. Nespornou výhodou investování s indigem jsou nízké náklady. Třeba u bankovních investičních fondů platíte vstupní nebo výstupní poplatek okolo tří procent a pak průběžně manažerský poplatek – běžně znovu dvě až tři procenta. U indiga platíte jen jedno procento ročně z aktuální výše majetku; tento poplatek kryje všechny náklady správy portfolia i měnové konverze při nákupech a prodejích.

Není indigo vhodné jen pro větší investory?

Je to právě naopak. Nejnižší částkou, kterou lze investovat, je pouhá stokoruna. Peníze můžete investovat pravidelně měsíčně, nebo i jednorázově, indigo si tak můžete jednoduše vyzkoušet: vložit menší částku a sledovat, jak s ní algoritmus nakládá a jak se v čase vyvíjí vaše investice. Pokud vás indigo zaujme, můžete si nastavit reálný cíl a sledovat, jak jej indigo postupně naplňuje. Stejně tak ale můžete bez nějaké sankce celou aktuální hodnotu investice vybrat. I samotné založení účtu je velice jednoduché, vše je možné udělat online na adrese indigo.patria.cz. Stačí vložit naskenované nebo vyfotografované dva doklady totožnosti, které za vás místo obtěžujícího vypisování údajů indigo samo přečte, a následně už jen ověřit bankovní účet pro výběr peněz tak, že z něj pošlete třeba jedinou korunu. Prostředky na svůj investiční účet v indigu můžete posílat standardním bankovním převodem, využitím QR kódu nebo platební kartou.

Jak přesně investiční automatismus funguje?

Srdcem indiga je vyspělý algoritmus, který – zjednodušeně řečeno – nejprve v souladu s vámi zadaným cílem (chci se zajistit v důchodu, chci investovat jen tak a podobně) nastaví nejvhodnější skladbu zainvestování vašich peněz a následně neustále sleduje dění na trhu. Má v sobě zabudované spouštěče chování, kterým říkáme triggery a které reagují na změnu situace na trzích. Pokud indigo zaznamená nějaký signál, například změnu kolísavosti akciového titulu, tak zareaguje – například i tak, že část nebo celý titul odprodá a na účtu klienta navýší podíl hotovosti. Algoritmus tedy průběžně sleduje vývoj trhů a může vaše portfolio pravidelně upravovat prodejem a nákupem různých titulů, a optimalizovat tak vaši investici v souladu s cílem vašeho investování, který jste indigu řekli. Nad algoritmem navíc bdí oči našich zkušených analytiků, kteří mohou zasáhnout například v případě, kdy vnímají na konkrétním ETF v daném okamžiku zajímavější příležitost. I když investování řídí inteligentní algoritmus, neznamená to tedy, že stroj musí mít vždy poslední slovo. Jeho činnost budou vždy dozorovat naši experti na finanční trhy, kteří mohou v případě potřeby zasáhnout a činnost algoritmu upravit. Je to stejné jako v letadle, které řídí autopilot – v případě neočekávané situace může pilot kdykoli převzít ruční řízení.

Může nějak ovlivnit složení portfolia sám investor na indigu?

Majitel účtu hned na začátku určuje způsob, jak pro něj bude indigo investovat, vše ale jde velmi rychle a jednoduše. Zvolí částku, kterou chce vložit, předpokládaný horizont investice a dá nám vědět míru rizika, které je ochoten při investování podstoupit. Indigo na základě těchto vstupních údajů narýsuje obrysy investičního plánu a v přehledném grafu ukáže, jak by se daná investice mohla vyvíjet v čase. Ukáže nejen předpokládaný průměrný vývoj, ale také možné hranice při příznivém a nepříznivém vývoji. Na základě toho může klient tyto parametry upravovat a modelovat odhad vývoje svého vkladu. Tím nepřímo určuje složení svého portfolia, například při volbě nižšího rizika bude větší zastoupení dluhopisových fondů, při dynamičtějším přístupu zase může být větší podíl akciových fondů. Přímo do jednotlivých fondů ale v tomto nástroji prostředky vkládat nejde. Ani to nebylo záměrem, indigo je určeno pro automatizované investování a optimální složení portfolia řídí jeho algoritmus. Pokud má klient specifický záměr, například investovat do akcí, zlata nebo jiných drahých kovů, v Patrii mu šíří našich služeb jistě vyjdeme vstříc. Rádi jej přivítáme přímo u nás nebo na kterékoli pobočce ČSOB.

Indigo je váš vlastní produkt?

Chytrý algoritmus indiga vznikl ve spolupráci finančních a technologických expertů Patrie, ČSOB a KBC a ve spolupráci s prestižní univerzitou v belgické Lovani. Postupem času bude po Česku využíván také v dalších zemích, kde působí skupina KBC. Zájem už projevili například kolegové na Slovensku.

Je automatizované investování bezpečné? Jak by indigo obstálo, kdyby se opakovala krize z roku 2008?

Takové cvičení jsme si samozřejmě provedli, systém testovali i na datech velké krize. Kdyby indigo fungovalo už před rokem 2008, také naši tehdejší hypotetičtí investoři by zaznamenali propad. Díky přirozenému dlouhodobému růstu trhů by ale dnes takoví investoři byli ziskoví.

Pokud se hovoří o vytvoření nějaké finanční rezervy, každého napadne na prvním místě spoření. Dá se k tomu využít i investování?

Možností, jak si odkládat prostředky na své budoucí potřeby, je samozřejmě více. Co se týče klasických spořicích produktů, dnešní doba kvůli nízkým výnosům sama nutí hledat investiční alternativy Jednou z cest, jak investice řešit jednoduše a mít riziko pod kontrolou, může být právě indigo. Extrémně nízké poplatky za správu portfolia, žádné výstupní poplatky, možnost operativního zpeněžení a výplaty investic do několika dnů dělá z indiga zajímavou alternativu nebo doplněk ke spoření. Bez ohledu na původně zamýšlený časový horizont může vaše investice sloužit i jako finanční rezerva pro řešení nenadálé situace, jako jsou nemoc, havárie nebo ztráta zaměstnání.

Kdy je nejvhodnější s investicemi začít?

V Patrii chceme, aby se lidé neobávali přijmout investice jako přirozenou součást každodenního života a neztráceli hodnotu toho, co vytvoří a vydělají. I proto jsme vyvinuli indigo jako nástroj, který pomáhá uskutečňovat osobní cíle v průběhu celého života. Tím prvním cílem může být studium nebo jazykový kurz v zahraničí, dalším založení rodiny, auto, vklad pro hypotéku, rekonstrukce bytu a nakonec třeba zajištění na stáří. Každý z těchto cílů je jinak důležitý a pro každý je možné volit jinou strategii a výši investovaných prostředků, případně je kombinovat s jinými nástroji, jako je třeba stavební spoření. Typické je v mladším věku volit agresivnější přístup, zatímco pro zajištění na stáří se obvykle volí méně rizikové portfolio třeba s větším zastoupením dluhopisů. Dle mého názoru je indigo moderním a jednoduchým nástrojem, který může napříč těmito situacemi dobře fungovat. Přirozenému prostupu investic a indiga do každodenního života chceme napomoci i dalším rozvojem indiga: velmi brzy spustíme po webu také plnohodnotnou mobilní aplikaci a jako další krok chystáme mikroinvestice. Klient si bude moci nastavit drobnou investici z každé platby kartou – například když kávu zaokrouhlí z 38 na 40 korun a ty dvě koruny automaticky zainvestuje na indigu.