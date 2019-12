Slováci: Euro nám prospívá, usnadnilo podnikání

Zatímco Česko se zavedení eura dlouhodobě brání, naši východní sousedé si uvědomují, že jim přináší společná měna více výhod než negativ.

Euro má dnes u Slováků i ostatních Evropanů rekordní podporu. Vyplývá to z posledního průzkumu Eurobarometr. O jeho výsledcích informovala Ingrid Ludviková z tiskového oddělení Zastoupení Evropské komise v SR.

Zhruba 70 procent dotázaných Slováků si myslí, že jim euro usnadnilo podnikání v ostatních státech osmadvacítky. Asi 76 procent Evropanů se domnívá, že je společná měna dobrá pro celou Unii.

Slováci jsou v tomto ohledu j'eště optimističtější. Pro se v Eurobarometru vyjádřilo 81 procent.

Slovensko vstoupilo do eurozóny v roce 2009. „Za tu dobu se posunulo ze 70 procent průměrného hrubého domácího produktu v EU na asi 80 procent unijního průměru. Slovenská ekonomika rostla rychlejším tempem než česká,“ připomíná poradce Michal Hanzlík, který do roku 2016 podnikal v Bratislavě.

Krize eurozóny? Kdeže

Společná měna má u Evropanů vůbec nejvyšší podporu od zavedení euromincí a bankovek v roce 2002. „Až 65 procent občanů eurozóny (u Slováků je číslo ještě vyšší - tedy 68 procent) si myslí, že je euro prospěšné pro jejich zemi,“ uvádí server sme.sk.

Společnou měnu podporuje většina lidí ve všech devatenácti členských zemí eurozóny. Euro letos oslavilo teprve 20. narozeniny, přibližně 60 zemí světa už ale na něj nějakým způsobem navázalo svoje měny.

Evropané dnes jasně vnímají jeho praktické výhody. Měnu vnímají jako symbol jednoty a globální síly Evropy. Jako platidlo ho používá již 340 milionů Evropanů.

Autoři průzkumu se respondentů ptali také na koordinaci hospodářských politik v eurozóně (včetně společných rozpočtových pravidel). Podle Ingrid Ludvikové si 69 procent Evropanů myslí, že je potřebná větší koordinace. Přes jinak pozitivní přístup jsou v tomto ohledu Slováci opatrnější. Pro se vyjádřilo jen 48 procent dotázaných v SR, 31 procent z nich se nedokázalo k této otázce vyjádřit.

Za zrušení malých centů

Zajímavostí je, že asi dvě třetiny Evropanů a tři čtvrtiny Slováků jsou pro zrušení nepraktických jedno- a dvoucentových euromincí tak, aby se konečné ceny nákupů v obchodech zaokrouhlily na nejbližších pět centů.

Průzkum ukázal i to, že se díky společné měně 28 procent obyvatel Slovenska více ztotožňuje s identitou Evropana.

Euro nám usnadnilo podnikání v jiných zemích EU, myslí si 70 procent Slováků.

Porovnávání cen a nakupování jinde v Evropě je snazší podle 80 procent slovenských respondentů. Cestování je díky euru jednodušší a levnější podle 46 procent z nich.

V Česku se proti brzkému zavedení společné evropské měny staví většina parlamentních stran. Pro jsou lidovci a STAN a také TOP 09. Její nová předsedkyně Markéta Pekarová Adamová se letos na podzim vyjádřila, že by mělo být zavedení eura nejbližší metou a politici by měli Čechům začít vysvětlovat výhody vstupu do eurozóny.

