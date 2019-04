Severský příběh, který nezahřeje. Mezi finskou Nokií a Škodou Auto existují paralely

Počet zemí, které mohou sloužit Česku jako případová studie hodná inspirace, ne-li následování, snížíte vylučovací metodou velmi rychle. S prosperujícími sousedy Německem a Rakouskem se srovnáváme, jen když se nám to hodí, mnohdy to nedopadá dobře, a navíc je tady dějinná zátěž. Hledat vzdálenější majáky také moc nefunguje. Třeba o Singapuru jako zdroji nápadů jsem zaslechl námitky, jež se dají shrnout do následujícího - to by u nás nešlo, je to tam autoritářské, nejsme konfuciáni ani ostrovní obchodní stát těžící z polohy. Nový Zéland - moc daleko, anglosaská kultura. Irsko - podbízejí se daněmi, mají nefér výhodu v angličtině, navíc je to ostrov na půl cesty k Americe.

Nakonec nejmíň výhrad vyvolá zmínka o Finsku, tam se nemůžete vymlouvat ani na strategickou polohu (být na dohled od Petrohradu není momentálně vnímáno jako výhoda), ani na historické bohatství (byli před válkou o dost chudší než Češi), ani na jazykové výhody (nedomluví se s nimi ani Maďar). Země je to ovšem vyspělá, veskrze solidní, nezkorumpovaná, dobře spravovaná, vydává dobré statistiky a poctivá sebehodnocení. Anglicky umějí ve Finsku i laponští pastevci sobů. A hlavně: má Nokii jako příklad padlého ekonomického anděla. V mnoha ohledech tak ukazuje, co se dá v takové situaci dělat, ale také, jaká jsou rizika na cestě.

Gazely utíkají, zombie brzdí

Ve většině vyspělých zemí platí, že nositelem rychlého růstu (dvacet a více procent ročně) přidané hodnoty i zaměstnanosti je jenom asi pět procent gazelích firem, přičemž většina těch ostatních má mnohem horší výsledky, část z nich jsou „zombie“, které nedovedou ani splácet úroky. Ve Finsku se prosperita koncentrovala v informačních a telekomunikačních technologiích (ICT manufacturing) především v klastru kolem Nokie, která zdejší ekonomice dominovala velmi podobným způsobem jako v Česku mladoboleslavská Škodovka.

Vysoká produktivita byla spojena s vysokou rentabilitou, mírou reinvestovaného zisku i vybaveností pracovníka kapitálem. Disproporční růst měly aglomerace s dobrými univerzitami. Nepatrná menšina firem zároveň „táhne i tlačí“ svoje okolí, o tom je ostatně celý ekonomický rozvoj. (Ponechme stranou debaty, zda v poslední dekádě za pomalým vzestupem produktivity ve vyspělých zemích vězí růst oborů, kde „vítěz bere všechno“, a představují do sebe uzavřené ostrovy, z nichž se nic moc pozitivního do okolí nepřelévá, a dopad na národní hospodářství je tudíž omezený.) Fenomén Nokie je možné dokumentovat na tvrdých datech (viz tabulka).

Jinak řečeno, když se dařilo, táhl tento byznys skoro polovinu přírůstku produktivity v celé ekonomice. Když se přestalo dařit, táhl celou ekonomiku dolů. Toto je velmi prudká strukturální změna, která je zajímavá především tím, že zkolabovala nejpokročilejší část finské ekonomiky.

Teď porovnání s výrobou automobilů a komponentů v Česku. Výkon členů sdružení AutoSAP tvoří téměř čtvrtinu průmyslové výroby v Česku, 21,8 procenta vývozu a devět procent českého HDP. A že by tento obor čekala v příštích deseti až patnácti letech menší změna než to, co se odehrálo s Nokií ve Finsku, si asi troufne tvrdit málokdo. Máme tady nezadržitelný a technologicky žádoucí přechod k automatizovaným výrobním systémům (Průmysl 4.0), které samy o sobě budou představovat podstatně menší požadavky na „jednicové dělníky“ a zvýšení nároků na kvalifikaci. Půjde o menší počet lidí lépe placených, ale nebudou to ti samí lidé. Sdílená ekonomika nezvedne poptávku po „hardwaru“ v podobě aut.

Ve velkých aglomeracích vyspělých zemí už dnes lidé pod třicet let chtějí jen službu mobility, která je dodávána různými způsoby, ale žádný z nich nezvedá celkovou poptávku po autech. Autonomní řízení je také fenomén, který nezastavíme, byť lze být skeptický k tomu, zda do aut budou nasedat lidé bez řidičáku. Tyto tři faktory přijdou, i kdyby elektromobilita nebyla, a žádný z nich nezvedne poptávku po pracovní síle ve zpracovatelském průmyslu. Vymyslet v této situaci adekvátní strategii pro Česko je „vyšší dívčí“ i pro mimořádně kompetentní vládní a podnikatelskou sestavu a prodat ji pak národu je úkol hodný Marka Prchala 3.0.

Když fouká protivítr

O Finsku tak má smysl mluvit právě proto, že nepříjemná strukturální změna potká i sofistikované země a mají s tím práce až nad hlavu. Můžete namítnout, že Finsko má euro, takže si nemůže při vyrovnání vnějších šoků, včetně těch technologických, a k obnovení konkurenceschopnosti pomoci oslabením národní měny. Proto si také naordinovalo „vnitřní devalvaci“ v podobě snižování celkových mzdových nákladů, aby obnovilo konkurenceschopnost svého vývozu, aniž by k tomu bylo přímo nuceno hrozbou platební neschopnosti státu.

Finové na to šli opačně: snahou o udržení prvotřídní reputace státu jako dlužníka. To je velmi přísný metr i na zemi, která má ve zvyku se chovat racionálně. Můžete prodlužovat odchody do důchodu, snižovat korporátní daně, snižovat daňový klín u zdanění fyzických osob, racionalizovat státní správu… Ale když proti vám fouká vítr, je zaděláno na problém. Finsku se to stalo a minulou dekádu skončilo co do růstu hospodářství v Unii čtvrté od konce, podstatně hůř než Česko (viz graf).

Jak se my vypořádáme s příští recesí, která se navíc potká s hlubokou technologickou změnou, je velmi dobrá otázka. Momentálně to ale vypadá, že si zaděláváme na velký průšvih, protože jíme ovoce stromů, které ještě ani nerozkvetly.

