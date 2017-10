Letos v březnu ve Vlašimi slavili. Ministerstvo obrany podepsalo s tamní firmou Sellier & Bellot smlouvu, podle níž si může vojsko do roku 2021 nakoupit od firmy munici za tři miliardy korun. Za kontrakt lobboval i Miloš Zeman, na jeho transparentní účet pak munička poslala 200 tisíc korun. Šéf společnosti Radek Musil říká, že nešlo o poděkování, byl to prý příspěvek na charitu.

Říká se, že současná bezpečnostní situace ve světě je nejhorší od konce studené války. Co to znamená pro výrobce munice?

Znamená to, že řada států začala brát svou obranu a armádu vážně. Včetně členů NATO a evropských států. Mluvím především o závazku vydávat dvě procenta HDP na obranu, na jehož dodržování začal nyní trvat Donald Trump.

A co ta situace dělá s vámi jako s ředitelem muničky?

Především jsem člověk a pak teprve ředitel. Takže ze současné situace nemám radost, stejně jako ji nemůže mít nikdo další.

Pohled byznysmena nepřevažuje?

To je totéž, jako kdybyste se zeptal šéfa pohřebního ústavu, kterému přejeli tetičku, zda má z byznysového pohledu radost nebo aspoň smíšené pocity (smích). Navíc každá válka byznys ničí. Nám obchodně nejvíc vyhovuje, když armády cvičí, ale je mír. Každopádně v posledním období jsme každých pět let zdvojnásobili výrobu a naše výrobní kapacity byly plně vytíženy. Náš hlavní problém tedy nejsou a nebyly zakázky, nýbrž kapacita.

Většinu munice vyvážíte, kam nejvíc?

Třetinu naší produkce prodáme v USA. Pokud by se ovšem země EU počítaly jako jeden stát, naprosto by dominovala. Celkem obchodujeme se 75 zeměmi světa. V jistém smyslu rekordní zemí – a tedy naším nejlepším zákazníkem – je Grónsko. Prodáváme tam 29 střel na jednoho obyvatele. Gróňanů je ale málo. Míří tam hlavně celoplášťové lovecké střely, které způsobí hladký průstřel zvířete. Jsou to zkrátka velmi dobří lovci.

