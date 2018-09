Šéf Redside Vřešťál: Máme aktiva za deset miliard

Investiční společnost Redside vyhlíží nové investiční příležitosti, a tak je aktivní v několika oblastech – od investic do nemovitostí, obnovitelných zdrojů, hotelů, přes investice do private equity a venture kapitálových projektů až po investice na finančních trzích. „Současný objem aktiv převyšuje 10 miliard korun. To nás již dnes řadí mezi přední správce alternativních investičních fondů v Česku,“ říká finanční ředitel, předseda představenstva a současně spolumajitel Redside Rudolf Vřešťál.