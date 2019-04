Šéf CzechTrade Doležal: Spojení s CzechInvestem ušetří čas agenturám i zákazníkům

Proces slučování obou organizací už nějakou dobu probíhá. Jak hodnotíte jejich dosavadní „soužití“?

CzechTrade a CzechInvest spolupracují dlouhodobě a bezproblémově. Služby CzechInvestu využívá CzechTrade k podpoře svých proexportních aktivit ve všech krajích České republiky již třetím rokem. Letos jsme úspěšně integrovali zahraniční síť obou agentur. Vzájemně jsme si proškolili zaměstnance a díky tomu dnes čtrnáct zahraničních kanceláří v rámci společného kontaktního místa nabízí služby jak CzechTradu, tak i CzechInvestu. Na provozní úrovni řešíme například společné zadávání veřejných zakázek, což nám šetří nejen čas, ale především náklady.

Jaké konkrétní výhody přináší spojení agentur vašim zákazníkům především z řad malých a středních podniků?

Obě agentury dlouhodobě poskytují podnikatelům kvalitní služby. Našim společným zákazníkům chceme nabídnout především více komfortu při využívání služeb. Jde nám zejména o proaktivní přístup a také transakční blízkost. Sdílená agenda povede k efektivnější distribuci práce, díky čemuž ušetří nejen naši zákazníci, ale i obě agentury. V této souvislosti bych rád zmínil i vznik platformy Tým Česko – Sdílená podpora podnikání. Společnou snahou je každou firmu kompletně provést od první konzultace přes pomoc s financováním až po rozvoj v zahraničí. Činnost Týmu Česko už přináší první výsledky, firmy využívají provázaných služeb, inspirují tím ostatní a další zájemci nám přibývají.

Integrace má nepochybně i svá rizika. Jaká to jsou?

Ze zahraniční zkušenosti víme, že největšími riziky každé integrace dvou subjektů jsou rozmělnění odpovědnosti a ztráta soustředění na hlavní cíle. Dochází k tomu často právě kvůli odlišným cílům a klíčovým aktivitám. Při řízení větší organizace je třeba počítat i s rizikem vyšší byrokracie, s rozdíly ve vnitřní kultuře institucí a mentalitou zaměstnanců, s jinými kvalifikačními požadavky na jednotlivé pracovníky a s rozdílnou strukturou zákazníků. Jak vidíte, rizik je tedy vcelku dost.

Určitě se jich chcete vyvarovat.

Pochopitelně, snažíme se jich co nejvíce eliminovat. Těžíme především z mnohaleté a hlavně aktivní účasti CzechTradu ve společenství evropských organizací na podporu obchodu ETPO. Díky tomu se často setkáváme se zástupci agentur obdobného zaměření z celé Evropy a můžeme čerpat ze zkušeností ostatních zemí, které si integračním procesem už prošly. Chceme získat maximum možných informací a poskytnout je těm, kteří o budoucí podobě integrace rozhodnou nebo ji přímo ovlivní. Každopádně je naší prioritou zachovat profesionalitu prostřednictvím týmu pracovníků, vysoký standard poskytovaných služeb a renomé obou agentur.

Radomil Doležal • Vystudoval obor zahraniční obchod na VŠE v Praze a své první zkušenosti s exportem spotřebního strojírenského zboží získal v PZO Merkuria v různých obchodních pozicích • Ředitelem agentury CzechTrade byl jmenován v červnu 2014 • Předtím působil v soukromém sektoru ve vysokých manažerských pozicích. Například od roku 2004 zodpovídal za rozvoj trhu v jedenácti nových členských zemích EU v rámci skupiny Coleman • Radomil Doležal je ženatý, má tři děti

V čem se vlastně v současnosti obě agentury liší a jaký by podle vás mohl být budoucí model?

CzechTrade cílí na poradenství pro české firmy a pomáhá jim hledat vhodné příležitosti v zahraničí. U CzechInvestu bude podle mého názoru záležet na jeho budoucím profilu. Při jeho silné orientaci na lákání investic a poskytování servisu investorům při vstupu na náš trh byly provozní módy obou agentur zcela odlišné. A to jak způsobem financování, klientskou bází, délkou obchodního cyklu, potřebnou kvalifikací zaměstnanců, tak třeba i hodnocením výkonu. Pokud CzechInvest skutečně projde zásadní změnou směrem k podpoře domácího kapitálu tak, jak jeho nová strategie předpokládá, vznikne prostor pro výrazně větší integraci. Což by v praxi mohlo vypadat tak, že CzechInvest připraví malé a střední tuzemské podniky do fáze zralosti ke vstupu na zahraniční trhy, který bude CzechTrade následně řídit a realizovat.

Rozhodnutí o sloučení je ale od počátku kritizováno některými zástupci z řad podnikatelů. Jak tento postoj vnímáte?

Kritice některých podnikatelských reprezentací rozumíme tak, že velmi citlivě vnímají rizika spojená s integrací dvou významných agentur pro podporu aktivit jejich členů. Zároveň vysílají určitá varování před až příliš zjednodušeným pohledem na věc. Jejich připomínky samozřejmě vedeme v patrnosti. S každou se snažíme profesionálně vypořádat a její řešení chceme promítnout do organizačního designu. V manažerských strukturách velkých globálních korporací jsem strávil podstatnou část svého profesního života a ze zkušenosti s fúzemi u těchto subjektů vím, že právě proklientský přístup je pro úspěch podobných organizačních změn klíčový.

Pojďme se také dotknout letošních plánů CzechTradu. Co zajímavého jste pro exportéry připravili?

Pevně věřím, že integrace zahraniční sítě s agenturou CzechInvest přinese českým exportérům nové a zajímavé příležitosti na trzích a v regionech, kde dosud CzechTrade nepůsobil. Jde například o Japonsko, Jižní Koreu nebo o západní a východní pobřeží Spojených států amerických. Rozvíjíme myšlenku rozšíření nabídky služeb exportní podpory na „panregionální úrovni“. Čeští exportéři by tedy mohli s podporou našich zahraničních kanceláří vstupovat na několik příbuzných trhů současně, mám na mysli například Latinskou Ameriku, ASEAN aj., a využít i silné finanční podpory v rámci programu Šance pro úspěšný export.

Stále častěji rovněž exportérům nabízíme možnost proniknout do silných dodavatelských řetězců přes námi organizované Sourcing days. Snažíme se pozvat klíčové nákupčí velkých zahraničních firem k B2B jednáním s potenciálními českými subdodavateli. Tyto příští partnery si cizí firmy v přípravné fázi dle vlastních kritérií samy vybírají. Díky tomu podstatně zkracujeme celý kontraktační cyklus.

Co dalšího chystáte?

Jsme rádi, že se podařilo prodloužit projekty NOVUMM a NOVUMM KET, financované z evropských fondů. Tyto projekty poskytují podporu díky zvýhodněným službám, aby se například mohli zúčastnit zahraničních výstav a veletrhů, které jsou prioritní pro český průmysl.

Také bych chtěl upozornit, že na podzim v agentuře vzniklo oddělení na podporu internacionalizace inovativních malých a středních podniků. Zaměřuje se nejen na podporu obchodních aktivit, ale také na asistenci při uvádění nápadů do praxe. CzechTrade například pomáhá R&D subjektům s vyhledáním a oslovením vhodných produkčních partnerů. Zaměřujeme se především na obory, jako je umělá inteligence a robotika, kybernetická bezpečnost, energeticky efektivní systémy, pokročilé materiály či nanotechnologie. Těmito aktivitami chceme přispívat k naplňování Inovační strategie 2030.

