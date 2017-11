Samsung staví nové linky na výrobu operačních pamětí. Ceny konečně budou klesat

Nové provozy vyrábějící operační paměti by dle korejského zpravodajského webu ETnews měly vzniknout v továrnách Samsungu ve městech Hwasong (v anglická transkripci Hwaseong) a Pchjongtchek (angl. Pyeongtaek). V případě druhé lokality jsou výrobní linky instalovány v nově zbudované továrně, která byla otevřena jen letos, ale zprvu vyráběla jen NAND. Nyní Samsung údajně její druhé patro – respektive jeho část – vybavuje linkou nebo linkami na výrobu pamětí DRAM. Údajně by zde měl zpočátku vyrábět okolo 30 000 waferů s operačními pamětmi měsíčně. Vybavování má začít v prosinci, ale reálně se odsuď čipy začnou hrnout na trh až v třetím kvartále příštího roku.

V případě Hwasongu je situace zajímavější – zde Samsung konvertuje části existující továrny, která dříve vyráběla právě paměti NAND. Ty procházely největším růstem a výrobci se na ně zaměřovali s vidinou zisků, zatímco DRAM byla popelkou, do níž investice neproudily. Jelikož ale nedostatek těchto čipů vyšponoval jejich ceny, situace se zde částečně obrátila. Samsung v Hwasongu pomalu odstavuje linku 16 na výrobu starších planárních čipů NAND. Ale místo aby je celé upgradoval na vrstvené paměti V-NAND, část této kapacity (30 000 waferů měsíčně) podle ETnews bude přeměněna na linku na výrobu právě operačních pamětí. A pozor, tato kapacita by prý mohla do provozu najet už v první čtvrtině roku 2018.

Výroba pamětí výrazně stoupne v roce 2019

Bohužel to ale vypadá, že Samsung zároveň jinou starší linku 11 pro DRAM v Hwasongu odpojí a převede na výrobu fotosnímačů. Údajně by také mohlo jít zhruba o 30 000 waferů měsíčně, takže dlouhodobě by zlepšení představovala jen ona expanze v předchozí lokalitě. Celkové zvýšení produkce Samsungu by ale mohlo být znatelné hlavně v roce 2019, kdy prý firma nainstaluje ještě další linky právě do onoho druhého patra v Pchjongtcheku, údajně by mohlo jít až o 100 000 waferů měsíčně. Operační paměti by pak prý měla vyrábět i další část NAND linky 16 v Hwasongu, což by prý mohlo být dalších 135 000 waferů.

