S cestujícími, nebo bez nich. Dopravní piloti bez létání kvůli přísným pravidlům dlouho nevydrží

I když je v současnosti vzhledem k obecně známým faktům většina dopravních letadel uzemněna a nebe zeje takřka prázdnotou, samotní piloti si příliš dlouhé prostoje dovolit nemohou. Ne snad že by během těch pár týdnů, respektive měsíců zcela zapomněli létat, o některé důležité návyky by však přeci přijít mohli. Nemluvě o tom, že přísné bezpečnostní předpisy jim nařizují své letecké dovednosti neustále pilovat a zdokonalovat. Co vše tedy musejí piloti udělat pro to, aby nepřišli o licenci?

Na první pohled se to možná může zdát jako zbytečné plýtvaní drahým leteckým palivem, tím spíš když moderní výcvikové simulátory jsou na takové úrovni, že za účelem tréninku dokážou dotčený letoun zcela nahradit. Je-li však přihlédnuto ke skutečnosti, že piloti při každém letu odpovídají za životy stovek cestujících, musí být i úplnému laikovi jasné, že zdokonalování leteckých dovedností přímo v kokpitu reálného letadla je zkrátka nejen nedocenitelné, ale zároveň i naprosto nezbytné. Právě díky těmto praktikám a opatřením se z letectví během uplynulých dekád stalo tak bezpečné odvětví, jakým je dnes.

„Aby byli piloti letuschopní, vyžadují častý trénink a ‚nedávnou praxi‘ “, potvrzuje zpravodajskému webu CNN Brian Sturton z Britské asociace dopravních pilotů s tím, že onou nedávnou praxí se myslí absolvování alespoň tří vzletů a přistání během posledních 90 dní, a to jak ve dne, tak v noci.

To však přirozeně zdaleka není vše. Kromě nejrůznějších kurzů první pomoci, nácviku evakuace cestujících a spolupráce s ostatními členy posádky musí každý pilot, pakliže si chce svoji licenci udržet, každoročně absolvovat takzvané přezkoušení. Další dílčí, leč nezbytnou zkouškou pak je zkouška operačních dovedností, kterou má v gesci sama aerolinka, u níž létá, a která standardně probíhá vždy jednou za šest měsíců. Zde již přicházejí na řadu ony simulátory.

Hodina v trenažéru vyjde na 10 tisíc korun

V dnešní době sice existuje řada počítačových her, které mohou působit celkem věrohodně a skutečně mohou pilotům do jisté míry pomoci seznámit se s některými funkcemi letadel, když ale přijde řeč na zmíněná přezkoušení a podobné prověrky, je pochopitelně potřeba usednout výhradně do certifikovaných trenažérů, jež mají k dispozici aerolinky nebo různá k tomu oprávněná výcviková centra.

Jenže právě těch by v dohledné budoucnosti, až současná krize způsobená pandemií nebezpečného koronaviru poleví a život se pomalu začne vracet do normálu, mohlo být vzhledem k očekávanému zájmu ze strany leteckých společností nedostatek. A to navzdory jejich relativně vysoké ceně, která se v samotném základu pohybuje mezi 300 až 400 dolary za hodinu (zhruba 7,5 až 10 tisíc korun).

„Žádosti o simulátorové sloty se nám budou hromadit,“ předpovídá Adam Twidel, šéf internetové platformy PrivateFly nabízející charterové lety a sám zkušený pilot. „Až se aerolinky budou chtít vrátit ke svému normálnímu provozu, nebudou moci tak učinit okamžitě.“

Je v zájmu aerolinek, aby svým pilotům pomohly

Řada regulátorů v čele s americkým Federálním úřadem pro letectví (FAA) či Evropskou agenturou pro bezpečnost v letectví (EASA) se vzhledem k takto výjimečné situaci snaží pilotům v některých ohledech vyhovět, a proto dočasně slevila ze svých požadavků, respektive prodloužila platnost jejich pilotních licencí, kvalifikací či lékařských certifikátů. I tak je ale nastalé období pro mnohé z nich velmi obtížné, neboť čím déle budou mimo kokpit, tím pravděpodobnější je, že zapomenou některé důležité návyky, které během letu dříve prováděli zcela automaticky.

„Když něco neděláte, začnete to zapomínat,“ potvrzuje pilotka Boeingu 777 Karlene Petittová, která je zároveň autorkou několika významných knih věnujících se převážně bezpečnosti létání. „A mnoho toho, co jako piloti děláme, je založeno na kognitivitě. Pokud to máte zažité, své dovednosti neztratíte.“

Existuje tedy něco, co by podle ní mohli letečtí dopravci nyní udělat, aby pilotům jejich současnou situaci nějakým způsobem ulehčili?

„Bylo by hezké, kdyby aerolinky zpřístupnily online své tréninkové pomůcky, které jsme měli během úvodního výcviku nebo během přeškolení na daný typ (letadla), abychom si své dovednosti mohli udržet, zatímco budeme doma a dokud nebudeme moct zpět do oblak,“ dodává Petittová.

