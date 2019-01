Rohlík.cz chce zdvojnásobit obrat na 5 miliard korun. Plánuje expanzi do Maďarska

„Cílem je dosáhnout provozní zisk 100 milionů korun. Pro rok 2019 jsme si dali cíl na úrovni 100 procent růstu proti minulému roku - což odpovídá zdvojnásobení obratu na pět miliard korun,“ uvedl zakladatel Tomáš Čupr.

Rohlik.cz, který je největším e-shopem s potravinami v Česku, se nyní zaměřuje na zvýšení kurýrních kapacit s ohledem na očekávané tempo růstu. V minulém roce se firmě podařilo zajistit dostatek kurýrů a ve vybraných lokalitách zrychlit závozy natolik, že jsou kurýři schopni přivést nákup i za 30 minut. V průměru kurýři přijedou až domů do 90 minut od objednání.

Letos se společnost chce především zaměřit na rozšíření a zlepšení služby v regionech, ve kterých nyní zaváží zboží. Letos firma také plánuje expanzi do zahraničí - do maďarské metropole Budapešť. První objednávky by e-shop mohl rozvážet v druhé polovině roku.

Konkurenční e-shop s potravinami Košík.cz loňské tržby zatím komentovat nechtěl. Na letošek plánujeme dvojnásobný růst, uvedla firma. Obrat e-shopu řetězce Tesco dosahuje kolem jednoho procenta obratu řetězce.

Internet ukrajuje stále větší podíl z celkových tržeb obchodů. Podíl tuzemských internetových obchodů na maloobchodních tržbách stoupl loni o téměř procentní bod na 11,4 procenta, když tržby dosáhly 135 miliard korun, uvádí Asociace pro elektronickou komerci. Za služby (bez sázek) Češi loni na internetu utratili zhruba 62 miliard korun. Dalších 30 miliard korun tvořily útraty on-line v zahraničních e-shopech či při rezervacích ubytování a letenek v prvních třech kvartálech loňského roku.

Podle studie GfK FutureBuy se nejvíc v tuzemských internetových obchodech prodává přenosná elektronika, kterou výhradně on-line kupuje 57 procent Čechů. Naopak potraviny 91 procent tuzemských spotřebitelů kupuje v kamenných prodejnách, jedno procent pouze on-line a osm procent využívá obě možnosti. Přes internet Češi letos nakoupí 2,5 procenta rychloobrátkového zboží. Počet lidí, kteří kupují potraviny a drogerii on-line, v poslední době ale již výrazně neroste.

