Rekordy nestačí: hoteliéři si stěžují na Airbnb, i když mají plné pokoje

Nárůst zájmu o sdílené ubytování prostřednictvím aplikací jako Airbnb se začal v Česku negativně projevovat na počtu hostů, tvrdí prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

„Nesmysl. Podívejte se na statistiky obsazenosti českých hotelů,“ oponuje podnikatel Jan Tomášek, který v Praze prostřednictvím Airbnb pronajímá dva byty.

Bezdůvodný pláč?

Jaká je tedy skutečnost? Provozovat hotel v tuzemsku se vyplácí. Loňský rok přinesl zástupcům byznysu ve většině dobré zprávy. Do hotelů v celé republice přijelo bezmála 14 milionů turistů a strávili tu 33 milionů nocí. Zmíněná čísla jsou nejvyšší v historii.

Oproti roku 2017 jde u počtu hostů o nárůst o 5,5 procenta a mírně se zvýšil se i celkový počet dní, které klienti v hotelových pokojích strávili.

Jan Tomášek se nebojí ostřejšího vyjádření: „Přesto neustále slyšíme pláč zejména pražských hoteliérů, kteří si mohou stěžovat nejméně.“

Jenže stížnosti podnikatelů z české metropole mohou být částečně oprávněné. Průměrná obsazenost tří- až pětihvězdičkových pražských hotelů podle statistiky STR klesla loni oproti roku 2017 o 1,9 procentního bodu na 78,7 procenta. Nikde jinde v Česku k úbytku ubytovaných nedošlo.

Hoteliéři v Praze v uvedeném období zvýšili průměrnou cenu za jednu noc o 3,3 procenta na 90 eur (zhruba 2300 korun). A experti se zdražování nediví.

Konec (možná) zlatých časů

Turistů v české metropoli od vstupu do EU přibývá (s výjimkou krizových let). Návštěvnost ubytovacích zařízení do roku 2017 každoročně rostla o jednotky procent ročně a hoteliéři si mnuli ruce. Růst trhu podporovala sílící poptávka turistů z Asie a Blízkého východu, ale i větší zájem Čechů.

Důvodem změny, která nastala v loňském roce, je podle podnikatelů mírný růst cen za ubytování, ale především právě rozmach služeb sdíleného ubytování.

„Slyšíme i od kolegů, kteří organizují kongresy, že kongresů přibývá, ale klesá počet ubytovaných hostů. Už i lidé, jedoucí na takovou akci, se raději ubytují v bytě přes Airbnb,“ prohlašuje Václav Stárek.

Hoteliéři proto volají po tom, aby měla Praha větší pravomoci k regulaci krátkodobého ubytování tak jako další evropské metropole. „Například vyhláškou, která by předepisovala těm, kdo pronajímají byty krátkodobě, jak často to mohou činit a že se musejí někde zaregistrovat,“ dodává Stárek.

Břímě čtyř hvězd

Hotely v metropoli aktuálně disponují zhruba 35 tisíci pokoji. Podle expertů i samotných podnikatelů konkurenci sdíleného ubytování pociťují především čtyřhvězdičkové podniky.

„Největší konkurence je to právě pro ně. Nabízejí ubytování s omezenými službami a v cenové úrovni, která je hodně blízko tomu, co nabízí ubytování přes portály typu Airbnb, ale poslední rok hlavně přes portál Booking.com. Donedávna se na něm zobrazily jen hotely, ale teď je tam spousta apartmánů v centru Prahy a za přijatelné ceny,“ řekl serveru Aktuálně.cz Bořivoj Vokřínek, partner a vedoucí výzkumu hotelového trhu Cushman & Wakefield.

Z tohoto důvodu pražské hotely nemohou cenu šroubovat donekonečna a blížit se taxám běžným v Paříži, Londýně, Římě či Vídni. V rakouském hlavním městě byla loni průměrná cena za noc v hotelu 100 eur.

„Pronajímatelé by ve slabší sezoně do dubna mohli přijít s drtivě nízkými cenami, kterým hotely nebudou moci konkurovat,“ obává se ředitel pražského hotelu Perla Tomáš Startl. Experti přesto - pokud jde o vývoj v roce 2019 - neztrácejí optimismus. Trend růstu obsazenosti by ještě mohl letos i v roce 2020 pokračovat. Výhodou je, že se neotevírají nové velké hotely a ty stávající vydělávají na tom, že Praha i další české regiony jsou pro zahraniční turisty stále větším lákadlem.

Jaká ale bude budoucnost sdíleného ubytování, nikdo netuší. „Obavy rozhodně nejsou liché,“ doplňuje Stárek.

Článek vyšel v magazínu Profit