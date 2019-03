Nezaplacená nebo opožděná platba za leasing či spotřebitelský úvěr vám může výrazně přitížit v momentě, kdy budete žádat o hypotéku nebo další půjčku. Její poskytovatel může nahlédnout do takzvaných registrů dlužníků a ověřit si vaší platební morálku. Na základě ní se pak rozhodne, zda vám půjčku poskytne či nikoli.

Samotný záznam v registru dlužníků však nemusí znamenat nic špatného. Jsou v něm totiž vedeni i řádní plátci. A proč? Registry nevznikly jen proto, aby jednotlivé společnosti a právnické osoby varovaly před notorickými neplatiči, ale také proto, aby poskytovaly komplexní informace o důvěryhodnosti klientů bank, leasingových společností a dalších nebankovních institucí. Vás jako žadatele navíc chrání před předlužením.

V České republice fungují celkem tři relevantní registry. Těmi jsou:

Bankovní registr klientských informací (BRKI) , ve kterém jsou zapsáni ti, kteří si vzali půjčku, mají kontokorent, kreditní kartu anebo jsou na účtě v mínusu.

, ve kterém jsou zapsáni ti, kteří si vzali půjčku, mají kontokorent, kreditní kartu anebo jsou na účtě v mínusu. Nebankovní registr klientských informací (NRKI) , kde jsou vedeny záznamy o osobách, které čerpaly úvěr u nebankovních společností.

, kde jsou vedeny záznamy o osobách, které čerpaly úvěr u nebankovních společností. Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů (SOLUS), kam jsou zapsáni všichni dlužníci.

Pozitivní registr

Jinými slovy, v registru můžete být veden také jako řádný plátce. V takovém případě se mluví o pozitivním registru, který klientovi umožňuje budovat pozitivní úvěrovou historii. Díky té je takový člověk důvěryhodný pro finanční instituce, které mu snadněji poskytnou další úvěr.

To, že je někdo zapsaný v pozitivním registru, však neznamená, že dosáhne na veškeré půjčky. Registr finanční instituce informuje o tom, jestli se žadatel o půjčku nedostal na hranici svých možností a zda je schopný další úvěr splácet, aniž by mu hrozilo předlužení.

Negativní registr

Na takzvanou „černou listinu“ se může dostat každý, kdo úvěr nesplácí nebo jej splácí se zpožděním. V případě sdružení SOLUS se do negativního registru mohou dostat i ti, kteří řádně neplatí za služby mobilních operátorů, poskytovatelů telekomunikačních služeb a dodavatelů energií.

Vymazání z registru

K vymazání záznamu o nezaplacení splátky nedochází ihned po jejím uhrazení ale až po vypršení lhůty. Ta se u každého registru liší. V případě SOLUS jsou záznamy vedeny po dobu 3 let od splatnosti. Aby se klient v tomto registru objevil, musel být starší osmnácti let a dlužit více než 500 korun. Jeden rok po uhrazení dluhů jsou pak v registru zapsáni ti lidé, kteří měli nesplacenou či pozdě uhrazenou pohledávky u mobilních operátorů.

U BRKI A NRKI žádná dolní hranice pro zapsání do registru neexistuje. Dlužník je v těchto systémech veden po dobu 4 let.

Následky evidence v registru dlužníků

Jaký přesný dopad bude mít pro klienta zapsání do negativního registru, se nedá přesně říct. Jak už zaznělo, minimálně mu to přitíží v momentě, kdy bude žádat o hypoteční úvěr. Každá bankovní a finanční společnost k „hříšníkům“ přistupuje trochu jinak. Některé z nich například přisuzují nižší váhu záznamům o již uhrazených dluzích. Vliv má také doba, za kterou byly splaceny, či to, u koho dluh vznikl.

Jak zjistit, zda jste v registru dlužníků?

Zda jste na „černé listině“ či nikoli, nemusíte nutně zjistit až v momentě, kdy vám banka zamítne žádost o další úvěr. O výpis z registru dlužníků si můžete sami kdykoli požádat. V případě SOLUS je cena za výpis a jeho zaslání poštou 213 korun. Využít však můžete i SMS výpis. Přes mobilní telefon se vše potřebné můžete dozvědět za 99 korun.

Výpis z BRKI a NRKI si můžete vyzvednout osobně v centru společnosti Czech Credit Bureau, která sídlí v Praze, nebo si jej nechat poslat dobírkou. Za výpis zaplatíte 100 korun a počkáte si na něj 30 dní. Můžete si však zaplatit i za expresní vyhotovení, které stojí 200 korun.

