Přestupy, odchody a transakce. Jak se v roce 2018 vedlo advokátním kancelářím, které se zapojily do Právnické firmy roku?

Žádný převrat v zaběhaných pořádcích se ale samozřejmě nekonal. Advokacie je koneckonců vrcholně konzervativní řemeslo. Nejlépe o tom svědčí hezký, byť vcelku uměřený růst tržeb zúčastněných advokátních kanceláří. Oproti minulému ročníku se souhrnné tržby kanceláří, které se přihlásily do žebříčku Právnická firma roku 2018, zvedly o 4,6 procenta.

Přestupy a odchody

Změny se děly třeba ve White & Case. Řídícím partnerem její pražské pobočky byl jmenován Petr Pánek. Dosavadní řídící partner David Plch se stal členem evropského vedení firmy a nadále bude ve White & Case řídit bankovní praxi pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. Na začátku letošního roku navíc po devíti letech ve White & Case změnil působiště Luděk Chvosta jr., který nyní v Noerru vede tým bankovnictví a financí.

Po čtvrtstoletí z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL odešel partner Martin Maisner. V rozhovoru (čtěte na straně 58– pozn. red.) vysvětluje, že se konečně zbavil „břemene odpovědnosti“, které brzdilo jeho další aktivity. „Jsem dnes úplně samostatný, pronajímám si kancelář v Burzovním paláci, věnuji se advokátní komoře, psaní – zrovna dokončuji knihu o sportovním právu – učím v Plzni na katedře obchodního práva.“ Společníkem ROWAN LEGAL se naopak stal Michal Nulíček a Martin Šubrt byl povýšen do pozice partnera.

Opticky nejpatrnějším důkazem generační obměny tuzemské velké advokacie je pochopitelně nové jméno největší české advokátní kanceláře, které nyní zní HAVEL & PARTNERS, byť v tomto případě šlo jen o definitivní stvrzení tři roky starého odchodu někdejšího spoluzakladatele firmy Jana Holáska. Kromě toho PricewaterhouseCoopers Legal opustil k poslednímu dni loňského roku Michael Mullen a z Kinstellar odešel někdejší pražský vrchní státní zástupce a odborník na trestní právo Stanislav Mečl, který si založil vlastní kancelář Mečl Legal.

Povyšování v ROWAN LEGAL jsme již zmínili, ale to samé se samozřejmě dělo také v jiných kancelářích. Do pozice společníka či partnera tak letos pronikli například Ludvík Juřička a Veronika Ryšávková z HAVEL & PARTNERS, Erik Kolan z Glatzová & Co., Radek Buršík z PricewaterhouseCoopers Legal, Monika Mašková z PRK Partners, Jakub Hollman z CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, Libor Prokeš z CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang či Markéta Tvrdá a Tomáš Osička z Dentons.

A teď k té nové kanceláři. Jmenuje se – progresivně a možná až trochu „neadvokátsky“ – ARROWS, sestává ze 40 právníků a letos v lednu vznikla sloučením advokátních kanceláří DOHNAL PERTOT SLANINA, Legalcom a HSL Legal. Ústředí sídlí v centru Prahy, ale ve skutečnosti jde o silnou regionální síť s „páteřními“ pobočkami v Olomouci a Hradci Králové a dalšími pobočkami v Ostravě, Pardubicích, Plzni a Liberci.

Telefony a televize

Jak už jsme konstatovali výše, tržby kanceláří rostly. Stejně tak utěšeně vypadá výčet transakcí, na kterých se v uplynulém roce podílely. Některé stály skutečně za to. Následující přehled berte prosím jen jako výběrový, protože některé kanceláře jsou vůči klientům vázány mlčenlivostí.

Zřejmě největší akvizicí letošního roku má na svědomí nejbohatší Čech Petr Kellner. Za převzetí maďarských, bulharských, srbských a černohorských mobilních operátorů spadajících pod Norský Telenor zaplatila jeho PPF 2,8 miliardy eur (71 miliard korun). Asistovala jí při tom advokátní kancelář White & Case. „Náš londýnsko-pražský tým byl poradcem PPF při strategické transakci, jíž dochází k rozšíření telekomunikačního portfolia skupiny o čtyři nové země a k naplnění ambice stát se evropským operátorem střední velikosti se silnou pozicí na trhu,“ uvedl partner londýnské kanceláře White & Case Ken Barry. Kromě mobilních operátorů koupila PPF od švédské mediální skupiny MTG bulharskou televizní stanici Nova. Při transakci za 185 milionů eur (4,7 miliardy korun) asistovala Kellnerově skupině advokátní kancelář CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Majitele změnilo rovněž nejstarší – existující od roku 1934 – české nakladatelství Vyšehrad. Koupila ho v posledních letech mimořádně hladová skupina Albatros Media, které při akvizici radila kancelář HAVEL & PARTNERS.

Stejně jako Kellner se letos na zahraniční investice zaměřil rovněž fond R2G miliardářů Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery, který za zhruba deset miliard korun koupil amerického producenta netkaných textilií – First Quality Nonwovens. Při dosud největší české investici ve Spojených státech poskytla fondu právní poradenství advokátní kancelář Dentons. Globální právní firma Allen & Overy zase asistovala při financování transakce, během které – Karlem Komárkem a Jiřím Šmejcem vlastněná – Sazka Group koupila největší chorvatskou sázkovou společnost SuperSport.

Léky a mastičky

Vedle již zmíněného Telenoru byl velmi slušnou „ránou“ rovněž prodej tradičního českého – dnes působí na 50 trzích a továrny má v Praze a v Bukurešti – výrobce léků Zentivy. Od francouzské farmaceutické skupiny Sanofi firmu za 1,9 miliardy eur (49 miliard korun) koupil americký investiční fond Advent International. Sanofi při transakci radila kancelář WEIL, GOTSHAL & MANGES, Adventu právníci z CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Zajímavé – i když šlo „jen“ o 216 milionů korun – bylo rovněž převzetí další tradiční česko-slovenské značky Indulona řeckou skupinou Sarantis, které při odkoupení slovenské firmy Saneca Trade a jejích českých poboček asistovala advokátní kancelář Weinhold Legal. Stejná kancelář asistovala rovněž Zdeňku Rinthovi při prodeji výrobce kožených a kožešinových oděvů Kara Trutnov skupině C2H investora Michala Mičky. Šlo o transakci v řádu nižších stovek milionů korun.

Banky a pojišťovny

Do krásně složité bankovní fúze se – s podporou kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES v zádech – pustil již zmíněný Petr Kellner. Jím vlastněná skupina PPF chce koupit bezmála čtvrtinový podíl v Moneta Money Bank, přičemž ta by měla od Kellnera naopak převzít Air Banku a k tomu český a slovenský Home Credit. Celková hodnota transakce má dosáhnout 19,75 miliardy korun.

Zato stál i prodej českých a slovenských pojišťoven spadajících pod nizozemský Aegon rovněž nizozemské skupině NN. Aegonu s transakcí za zhruba čtyři miliardy korun pomáhala advokátní kancelář Allen & Overy.

Ropa a tramvaje

Polská rafinérská společnost PKN Orlen za 21,4 miliardy korun přikoupila od menšinových vlastníků přes 30 procent akcií Unipetrolu (celkem jich nyní má ve vlastnictví skoro 95 procent). Polským majitelům poskytovala právní služby kancelář Baker & McKenzie, Unipetrolu WEIL, GOTSHAL & MANGES. Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři byla pro změnu hlavním poradcem kyperské Central Europe Industries při prodeji společnosti Škoda Transportation do rukou Kellnerovy PPF, a to za zhruba 8,3 miliardy korun.

Německá společnost Leonhard Moll Betonwerke kromě toho od španělské skupiny OHL koupila největšího českého výrobce betonových pražců – ŽPSV z Uherského Ostrohu. Němcům asistovala kancelář CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Španělům Weinhold Legal. Když se předloni ve Španělsku o prodeji poprvé spekulovalo, odhadovalo se, že by mohlo jít o zhruba 50 milionů eur (1,35 miliardy korun).

Majitele změnila také stavební firma Alpine Bau. Po uši zadlužený holding PSJ ji za stovky milionů korun – a za asistence kanceláře Weinhold Legal – prodal rakouské stavební společnosti Porr.

Obchoďáky a kanceláře

V realitním byznyse se tradičně dařilo advokátní kanceláři Dentons, která asistovala developerské skupině HB Reavis při prodeji kancelářské budovy Metronom Business Center v pražských Butovicích. Za 2,3 miliardy korun ho koupil ČS nemovitostní fond, který spravuje REICO investiční společnost České spořitelny. Při nákupu další butovické administrativní budovy Explora Business Center radila pro změnu mezinárodní investiční skupině Golden Star Real Estate kancelář HAVEL & PARTNERS. Hned několik „zásahů“ měla loni v pražském realitním byznyse kancelář Clifford Chance. Asistovala například firmě Aberdeen Asset Management Deutschland při prodeje Paláce Anděl za bezmála 1,5 miliardy korun a stejnou službu poskytla společnosti Europa Capital v případě další pražské kancelářské budovy – Hadovka Office Park.

Kanceláře se ale prodávaly také na Moravě. Brněnský byznysmen Pavel Košťál koupil – cena se podle odhadů pohybovala kolem miliardy korun – od rakouské skupiny Immofinanz administrativní centrum Brno Business Park s kancelářskými prostory o rozloze 35 tisíc metrů čtverečních. Radila mu přitom advokátní kancelář bpv Braun Partners. Česká investiční skupina Opifer kromě toho převzala od společnosti Atrium European Real Estate brněnské obchodní centrum Futurum. I v tomto případě se má investice včetně přestavby objektu pohybovat kolem miliardy korun. Opiferu poskytla právní služby kancelář Dvořák Hager & Partners, protistraně Clifford Chance.

Vesele

Advokáti zkrátka žili i loni vesele. To samé ostatně platilo už před 100 lety, jak si můžete přečíst v portrétu „politizujícího advokáta“ Václava Boučka (na straně 44), skvělého řečníka, který například při obhajobě slavného básníka Josefa Svatopluka Machara neváhal protistranu označit za „takovou nulu, že druhou podobnou v Čechách musíte hledat s lucernou v pravé poledne“.