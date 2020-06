Přes 123 tisíc piv do kanálu. Tak končí Pivovar Kout na Šumavě

Navařené pivo, které dnes už nefunkční koutský podnik nestihl před svým krachem prodat, musí být zlikvidováno. Správcům se pro plné tanky a sudy žádného zákazníka nepodařilo najít.

O likvidaci 61 580 litrů koutského piva rozhodl Krajský soud v Plzni v úterý 2. června. Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, bylo to na žádost insolvenčního správce Jakuba Backy, kterému se prý dlouhodobě nedařilo pro hotové pivo najít odběratele.

„Bylo prodáno pouze několik litrů z piva, a to i přes to, že pivo bylo k prodeji dlouhodobě inzerováno a byli napřímo osloveni rovněž předchozí odběratelé,“ uvádí se v Backově žádosti směřované plzeňskému soudu.

„Pivo, které je umístěno v sudech KEG, mělo datum minimální trvanlivosti do 20. března 2020. V současnosti je tak jeho prodejnost prakticky nulová. Pivo v tancích sice nemá stanoveno datum minimální trvanlivosti, avšak do tanků bylo umístěno v průběhu října až prosince 2019 a jeho prodejnost je tak značně problematická, a kvalitu nelze garantovat,“ stojí dále v žádosti z konce minulého týdne.

Uskladnění piva v jinak nefunkčním a uzavřeném areálu v Koutu na Šumavě podle Backy generovalo i velkou spotřebu elektřiny, jen za prvních pět měsíců letošního roku prý vyšlo chlazení ležáckých tanků a zhruba 450 nerezových sudů na necelých 200 tisíc korun.

Kolik koutského piva se bude likvidovat

Světlé výčepní 10°: 14 550 litrů

Světlý ležák 12°: 44 330 litrů

Speciál 14°: 1470 litrů

Speciál 18°: 1230 litrů

Celkem: 61 580 litrů (tedy 123 160 půllitrů)

Pivovar Kout na Šumavě přestal žít na konci loňského roku, kdy provozovatelka a spolumajitelka Gabriela Hodečková celý areál uzamknula. Tradiční podnik s historií sahající až do první poloviny 18. století se pak dostal do insolvence, plzeňský krajský soud na pivovar letos 22. května vyhlásil konkurz. Nyní se čeká na to, jestli se objeví investor, který by koutský pivovar koupil a znovu v něm nastartoval výrobu.