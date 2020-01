Přecpaná Ruzyně? Ztrátová regionální letiště cítí jednu z posledních šancí

„Zlaté doby,“ jak zdejší provozní ředitel Václav Černý označuje roky 2011 či 2012, jsou minulostí. „To jsme tu ročně odbavili kolem sta tisíc cestujících a duty free shop dělal patnáct milionů,“ popisuje Černý. Loni tu kolem nafouklé sochy kosmonauta Jurije Gagarina, kterou soudruzi před 45 lety postavili ke karlovarské Vřídelní kolonádě, podle předběžných údajů prošlo zhruba 60 tisíc cestujících. „Letos očekáváme 80 tisíc odbavených,“ optimisticky odhaduje Černý.

Jediným pravidelným letem, který z karlovarského aeroportu startuje, je odpolední linka do Moskvy. Tu provozuje ruská nízkonákladová společnost Pobeda každý den kromě úterka a soboty. Občas tu přistanou soukromé tryskáče – třeba se zahraničními karbaníky mířícími na pokerové turnaje do Rozvadova.

Letiště ležící na okraji chráněné oblasti Slavkovský les potřebuje mnohem silnější vzpruhu. Dlouhodobě se pohybuje ve ztrátě, jež za loňský rok činí více než 16,3 milionu korun, a pro aerolinky není příliš atraktivní.

Karlovy Vary v tom nejsou samy, kromě leteckých přístavů v Praze a Brně se v minusových položkách dlouhodobě dusí všechny ostatní aeroporty. A kraje v nich dál a dál utápějí stovky milionů korun.

Špatných příkladů jakoby se nebáli v Českých Budějovicích, kde do letiště pilně pumpuje peníze kraj i město. Jen magistrát loni poslal 25 milionů, letos by už mělo jít dokonce o 38,5 milionu. Mezinárodní veřejné Jihočeské letiště České Budějovice má plný provoz zahájit do konce letošního roku.

V minulém roce se objevily zprávy, že by odtud mohla do Dubaje létat nízkonákladová arabská společnost Flydubai. Zatím ovšem není vůbec jasné, jak vize dopadne. „Jednání v současné době nepokračují,“ reaguje Martina Vodičková, mluvčí letiště. „Počítáme s tím, že na předchozí jednání navážeme poté, co bude českobudějovické letiště schopno odbavovat obchodní leteckou dopravu,“ doplňuje. To znamená, že případná debata by mohla pokračovat v roce 2021.

Nicméně jak zjistil týdeník Euro, už během několika měsíců by měly na bývalé vojenské základně Planá začít přistávat letouny s čínskými turisty z Prahy. Diskuse o vzniku vnitrostátní linky potvrdil jak Vítězslav Hezký z Úřadu pro civilní letectví, tak Martina Vodičková. „Připravujeme se na to. Jedná se o projekt nového leteckého dopravce, který chce využít velkého zájmu asijských turistů o jihočeské atraktivity, zejména o Český Krumlov,“ upřesňuje Vodičková.

V Praze však zatím nic jasného není. „Vedeme kontinuální jednání s řadou dopravců o možnostech nových přímých leteckých spojení z Prahy. Jednáme o linkách dálkových, evropských i regionálních. Nicméně v tuto chvíli nemáme od žádného z dopravců potvrzené přímé letecké spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi,“ tvrdí Roman Pacvoň, mluvčí společnosti Letiště Praha.

Důležitosti by modernizovanému jihočeskému letišti, které od roku 2016 spolklo více než 1,1 miliardy korun, měla dodat i stanice letecké záchranné služby. Ta se má na základnu vrátit od 1. ledna příštího roku. Když totiž provoz záchranky v regionu musela chtě nechtě od začátku roku 2017 převzít armáda, své vrtulníky umístila na bechyňské letiště. Pro České Budějovice šlo o nepříjemný šok, neboť jen o dva roky dříve se v Plané dostavěla helikoptérová stanice za 60 milionů.

