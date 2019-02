Počerady potřetí: Tykač má další šanci získat elektrárnu ČEZ

Už dvakrát unikla Vršanské uhelné z impéria Sev.en Pavla Tykače příležitost získat od ČEZ hnědouhelnou elektrárnu Počerady. Ta leží u Tykačova dolu Vršany a výborně zapadá do uhlobaronova portfolia. ČEZ s ní ve svých dlouhodobých plánech příliš nepočítá, ale obchod se nikdy nepodařilo dotáhnout do konce.

Nyní se Vršanské uhelné otevírá třetí šance. Podle některých zdrojů týdeníku Euro už odstartovalo mezi ČEZ a Vršanskou uhelnou první opatrné oťukávání. Jiní naopak říkají, že se neděje vůbec nic. Překvapivě obojí však může vést k tomu, že počátkem příštího roku se bude moci Tykač titulovat jako budoucí vlastník Počerad.

Vše souvisí se smlouvou na nákup uhlí z dolu Vršany starou šest let. V kontraktu se vedle dodávek paliva na příštích padesát let obě strany dohodly i na dvou opcích, v rámci kterých může ČEZ elektrárnu prodat. První z nich v roce 2016 vedení ČEZ odmítlo; šlo tak o první nevyužitou možnost.

O druhé z opcí musí polostátní společnost rozhodnout do konce letošního roku. Smlouva je přitom formulovaná tak, že ČEZ musí prodej aktivně odmítnout. Neučiní-li nic, začne automaticky platit klauzule, podle níž Počerady v roce 2024 přejdou na Vršanskou uhelnou za předem dohodnutou cenu dvě miliardy korun.

Ještě je brzy

Obě společnosti k možnému prodeji zatím mlčí. „Zatím je příliš brzy, zatím k tomu nejde nic říct,“ reagoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. „Postup obou stran ve věci prodeje elektrárny Počerady jasně definuje platná smlouva mezi Vršanskou uhelnou, a. s., ze skupiny Sev.en Energy a ČEZ, a. s. V tuto chvíli tedy žádná další jednání nevedeme,“ říká mluvčí skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová. Dodává však, že ta by ihned odstartovala poté, co by vstoupila v platnost ujednání ze smlouvy o dodávkách uhlí.

Před takovým scénářem varují minoritní akcionáři ČEZ, podle nichž má elektrárna, která zdaleka nepatří k nejmodernějším, mnohem vyšší hodnotu než dvě miliardy dohodnuté v roce 2013. Minoritáři se téma Počerad neúspěšně pokusili protlačit na program mimořádné valné hromady svolané v prosinci loňského roku. „Chtějí se vyhnout tomu, aby do toho zasáhla dozorčí rada,“ tvrdí zástupce minoritářů Michal Šnobr na adresu managementu ČEZ.

Naráží na druhý, dva roky starý pokus elektrárnu prodat. Tenkrát jednalo vedení ČEZ s Vršanskou uhelnou o prodeji mimo režim zmíněné smlouvy. Tykač nabídl za elektrárnu zhruba deset miliard korun (4,5 miliardy v hotovosti a zbytek v dodávkách elektřiny) a vše směřovalo k tomu, že se obě strany dohodnou.

Babišova kritika

Po ostré kritice tehdejšího ministra financí a dnešního premiéra Andreje Babiše však transakci nakonec zarazila dozorčí rada. Šlo o neobvyklý případ, do té doby rada vesměs bez větších rozporů potvrzovala rozhodnutí představenstva v čele s Danielem Benešem.

Na rozdíl od modernizovaných elektráren Tušimice, Ledvice a Prunéřov ČEZ do Počerad v minulosti investoval jen málo. Výjimkou je paroplynová elektrárna ve stejné lokalitě, které se však možný prodej netýká. Podle dostupných informací tak uhelný zdroj nesplňuje nové emisní limity platné od roku 2021. Pokud by chtěla Vršanská uhelná elektrárnu dlouhodobě provozovat, musela by co nejdříve začít s investicemi do ekologizace elektrárny.

