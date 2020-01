Investice 2020: pivovare, otřes se

Poměrně nedávno to pochopily velké pivovary, kterým setrvale klesá výtoč v hospodách, a ještě před nimi řada investorů a podnikatelů. Ať už jde o developera Martina Kulíka, nebo brněnského podnikatele Martina Šibala.

Zkušenost říká, že investice do minipivovaru, která se obvykle pohybuje od tří milionů výš, se vrátí během několika let a samozřejmě čím vyšší výstav a kapacita technologie, tím rychlejší návratnost. Zásadní podmínkou je, aby měl pivovar hned od začátku kvalitního sládka a zajištěnou distribuci, která bude rozvážet sudy do hospod a lahve do pivoték a obchodů.

Pivovar Kout v insolvenci. Tradičního výrobce tíží dluhy

Vzhled koutského pivovaru k návštěvě příliš neláká ( Autor: Hynek Glos/Euro )

Třeba Pavel Poživil, který se na trhu snaží prosadit se svými kontejnerovými pivovary, spočítal, že při stoprocentním využití kapacity jeho „krabicové“ technologie a výrobě výčepního piva může majitel měsíčně vydělat více než 80 tisíc korun bez DPH.

Důležitou záležitostí, na niž zatím hodně malých výrobců zapomíná, je marketing. I čeští pijáci chtějí utrácet nejen za samotné pivo, ale i nejrůznější dárkové předměty, oblečení či ubytování přímo v pivovaru.

Úplně něco jiného je pak postavit restaurační pivovar, kde sice člověk nepotřebuje řešit distribuci či prodej piva ven, ale musí umět nalákat hosty k sobě.

Ať už ale jde o jakýkoliv pivovar, zásadní podmínkou je cit k řemeslu a tradicím. Tak dej Bůh štěstí!

Anketa týdeníku Euro: Do čeho se letos vyplatí investovat? Graf, ilustrační foto ( Autor: CC0 via Pixabay )

Přečtěte si o dalších investičních příležitostech:

Investice 2020: cesta k milionovému koni

Investice 2020: nejen „erka“, ale už i favority a felicie