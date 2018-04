Provozní zisk skupiny Penta stoupl o pětinu na 10 miliard. S lékárnami Dr.Max vstoupí do Číny

Penta chce v horizontu pěti až sedmi let zvýšit počet provozovaných nebo vlastněných nemocnic z nynějších 32 na zhruba stovku. Nemocniční síť by měla ztrojnásobit tržby na miliardu eur (cca 25,3 miliardy korun). Vedle navyšování jejich počtu v Polsku nebo v Česku Penta chystá vstup do dalších zemí.



Penta prostřednictvím své společnosti Penta Hospitals provozuje v současnosti 32 nemocnic a 40 poliklinik na Slovensku, v Polsku a České republice. Celkově do nich investovala za posledních pěti let 150 milionů eur (3,8 miliardy korun). Byznys, který je v současnosti ztrátový, generuje tržby okolo 350 milionů eur (8,8 miliardy korun).



„Náš záměr je v horizontu pěti až sedmi let to číslo zvýšit na okolo 100 nemocnic. Nevyhneme se přitom tomu, že půjdeme ještě do jiného regionu. Nechceme to dělat hned, protože ještě nejsme personálně připraveni,“ uvedl spolumajitel Penty Jaroslav Haščák s tím, že Penta bude nakupovat další nemocnice v Polsku a v Česku. Na Slovensku, kde má 17 nemocnic, již dál růst nechce.