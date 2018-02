Znatelné překročení původně plánovaného rozpočtu v posledních letech k olympijským hrám patří stejně jako pět kruhů v logu. Nevyhnuli se tomu ani pořadatelé právě probíhajících her v Pchjongčchangu. Když v roce uspěli s kandidaturou, předpokládali, že se vejdou do rozmezí od 3,5 do 9,5 miliardy dolarů. Už teď je jasné, že cena se vyšroubuje až na 12,9 miliardy. Minimálně.

Jihokorejci věří, že se jim obrovské náklady časem vyplatí, protože se Pchjongčchang v budoucnu stane velkým turistickým lákadlem. Příklady z posledních let by je však měly varovat.

Nejznámějším případem jsou předešlé zimní olympijské hry v Soči. Ruští pořadatelé dlouho dopředu kalkulovali s tím, že jejich akce bude vynikat svou pompézností. V roce 2007 při kandidatuře odhadovali, že je pořádání bude stát 8,5 až 10,3 miliardy dolarů, což je na zimní hry už dost vysoká částka. Za tři roky už se ale zvýšila na 33 miliard dolarů a to ještě do konání čtyři roky zbývaly. Výsledný účet monstrakce nakonec dokonce těsně překročil hranici 50 miliard dolarů, což už bylo podezřelé ruské opozici, podle které bylo až 30 miliard dolarů z olympijského účtu zpronevěřeno.

54 milionů. Účet za olympijskou účast Severokorejců zaplatí Soul

Ať už to s náklady na hry v Soči bylo jakkoliv, jisté je, že je budou ještě dlouho splácet daňoví poplatníci. Zřejmě i desítky let. Například olympijské hry v Grenoblu z roku 1968 spláceli Francouzi ještě v devadesátých letech, letní hry v Montrealu z roku 1976 se pak definitivně zaplatily přesně za třicet let.

Tradice překračování rozpočtu současným podnikem určitě neskončí. Za dva roky konané olympijské hry v Tokiu měly původně stát 7,3 miliardy dolarů. Město si však v říjnu 2016 nechalo vypracovat analýzu odhadu cen od akademiků a byznysmenů. Vzešel z ní alarmující rezultát: pokud nedojde k zásadním škrtům, vyjde akce na téměř 30 miliard dolarů.

Kromě dlouholetého zadlužení se pořadatelské země potýkají s dalším problémem: jak po akci využít nadbytečná sportoviště. Organizátoři posledních letních her v brazilském Riu dopředu vyhlašovali, že mají plán a město nepotká osud předchůdců, kdy se celé čtvrtě kvůli chátrajícím sportovištím proměnily v města duchů. Ani dva roky po skončení však nebyla odklizena suť z některých dočasných sportovišť.

Náklady na konání posledních pěti olympijských her (v mld. USD) Náklady Původní odhad Pchjongčchang (2018) 12,9 3,5 - 9 Rio (2016) 20 14 Soči (2014) 51 10,3 Londýn (2012) 18 5 Vancouver (2010) 7,6 2

Zdroj: Council on Foreign Relations

Dále čtěte: