Oliver Dlouhý: Klienti si myslí, že jim nechceme vrátit peníze za letenky, ale my sami v tom slušně tečeme

Ještě na začátku března Oliver Dlouhý slavil. Stal se českým Podnikatelem roku a převzal prestižní ocenění, které každoročně uděluje poradenská společnost EY.

V tu chvíli se zřejmě octil na vrcholu se svým veleúspěšným startupem Kiwi.com, který ještě jako Skypicker.com založil v roce 2012 po návratu z portugalských pláží, kde ho napadlo začít vydělávat na propojování letů nespolupracujících aerolinek. Ještě před měsícem Kiwi.com uspělo v letošním žebříčku tisícovky nejrychleji rostoucích firem v Evropě, kde se umístilo nejvýše ze zastoupených třinácti českých startupů celkově na 111. místě. S průměrným ročním růstem 134 procent, s více než miliardou eur tržeb v předloňském roce a necelými třemi tisícovkami zaměstnanců.

Celá česká startupová scéna ale už netrpělivě čekala na to, jak se bude Kiwi.com dařit dál a kdy konečně dosáhne vrcholu v dynamice růstu. Stalo se to právě letos v březnu vlivem koronavirové krize, která prakticky zlikvidovala celý turistický průmysl ve většině světa. A především tu turistiku závislou na letecké přepravě, na níž se Kiwi.com stále nejvíce soustředí, ačkoliv se v posledních letech v předtuše možných problémů startup snažil diverzifikovat svůj byznys a stal se virtuálním dopravcem nabízejícím služby od letenek přes pronájem aut až po objednávky hotelů. Ani to teď nejúspěšnější český projekt digitálního věku nezachránilo. Prodeje Kiwi.com klesly v březnu o polovinu a v dubnu předběžným odhadem až o 90 procent.

Je něco, co vám teď vlastně funguje?

Teď funguje prakticky jen Oceánie a nějaké vnitrostátní lety. Jinak vše stojí. Letošní rok je prakticky odepsaný. Pokud vše dobře dopadne, tak v červenci by mohly začít létat nějaké další vnitrostátní lety a na podzim bychom mohli pocítit nějaké oživení, pokud nepřijde druhá vlna pandemie nebo budeme mít spolehlivý lék.

Museli jste propuštět?

Máme asi tisíc kmenových zaměstnanců. U těch jsme nepropouštěli, protože mají teď dost práce s vyřizováním zrušených letů. Částečně využíváme kurzarbeit. Drobné škrty se ale nedotkly dalších téměř dvou tisícovek nasmlouvaných spolupracovníků.

Řada vašich klientů si teď stěžuje, že od vás nemůže získat náhradu za zrušené letenky. Jak velkým problémem jsou pro vás teď refundace a jak to zvládáte?

Snažíme se ty peníze od aerolinek dostat zpět, ale mnohdy neúspěšně. Ještě před krizí jsme refundovali vše z vlastních peněz, ale to byly zrušeny jednotky procent letů. Většinou se nám to navíc povedlo z aerolinek dostat zpět, a když ne, tak jsme to pokryli z marží.

Teď jsme ale v situaci, kdy je zrušeno 95 procent letů v Evropě. Dám vám příklad: Letenka stála třeba 10 tisíc korun a my jsme na ní vydělali třeba 800 korun. Těch 9200 jsme dali aerolince, takže my to při těchto maržích nemůžeme refundovat všechno.

2020 Financial Times 1000

Kolik už jste klientům na refundacích zaplatili?

Dosud už jsme zaplatili na refundacích zákazníkům řádově o miliony eur víc, než jsme sami dostali zpět od leteckých společností. Naši zákazníci přitom žádají o stovky milionů eur. Často myslí, že aerolinky nám peníze vrátily a my je teď zadržujeme. Chápu je, že zaplatili nám a čekají své peníze zpět, ale my v tom teď už slušně tečeme. Bohužel zatím se nám podařilo jen malá část zrušených letů.

Jak na vaše žádosti o refundace reagují aerolinky?

Ryanair už oznámil, že do konce krize nebude refundovat žádné letenky. Zkoušíme si ty peníze vzít zpátky přes banky tam, kde to jde. Ale bohužel se musíme připravit na to, že některé aerolinky zbankrotují, tak to nedostaneme nikdy. Teď už je před krachem například Virgin Atlantic nebo South Africa. Ale to jsou teprve začátky.

Jak se podle vás po krizi změní chování zákazníků?

Lidé už nebudou chtít kupovat letenky s příliš velkým předstihem, budou požadovat více flexibility a větší ochranu svých objednávek. Z těchto důvodů může chtít mnoho z nich kupovat letenky těsně před odletem, maximálně týden dopředu. Už to nebude tak, že by si zabookovali letenku půl roku před letem. A budou požadovat možnost to rychle změnit či zrušit s tím, že dostanou plnou a okamžitou náhradu. Služby, které budou schopny toto nabídnout, na tom budou určitě lépe.

Jak na tento trend budete reagovat?

Ta flexibilita je právě jedna z věcí, na které teď pracujeme. Ještě je brzo odhadovat, jak bude ten svět vypadat, až to skončí. Zatím se budeme soustředit na pozemní dopravu, na které teď hodně pracujeme. Tuším, že právě „ground” bude fungovat dobře.

Očekáváte, že se ceny letenek v příštích letech zvýší?

Ceny letenek se mohou po krizi krátkodobě zvýšit, zčásti i tím, že služby jako Kiwi.com si za požadovanou flexibilitu a možnost získat zpět plnou náhradu nechají zaplatit navíc. Budeme muset vzít to riziko a zaplatit si ho v marži. Bude to pro zákazníky taková forma pojištění.

Už jste mluvil o krachu některých aerolinek. Má tedy letecký byznys před sebou nepříznivý vývoj?

Ano, aerolinky budou krachovat, na trhu ale zůstanou tisíce volných letadel. Leasingové firmy budou mít letadla na skladě, takže je budou nabízet za zlomek ceny, jen aby se jich zbavily. Stejně tak na trhu bude mnoho pilotů a leteckých posádek. I ti budou velmi levní. Ceny ropy zůstanou nízké. Na světě nebude nic levnějšího, než založit novou aerolinku a nabízet levné letenky. Ale to chvilku bude trvat.

Vy sami jste uvažovali nad založením vlastních aerolinek. Je tento plán ještě aktuální?

Teď to určitě neřešíme. Měly jsme takové úvahy v minulosti, dělali jsme si i určité analýzy, ale pak nám došlo, že je to úplně jiný byznys, než být technologickou firmou. Samozřejmě, že je to lákavá představa mít vlastní aerolinku.

Zaznamenal jsem z trhu zprávy, že investoři, kteří své podíly v Kiwi loni prodali (Ondřej Tomek, Jiří Hlavenka, Jaroslav Kokolus, Lucie Brešová, Touzimsky Airlines), to udělali právě včas. Nelitujete toho, že jste svůj podíl také neprodal?

Já jsem ale pořád rád, že jsem v té firmě zůstal. Ta krize přišla a zase odejde. Díky týmu, který máme, díky naší technologii a díky novým partnerům z General Atlantic budeme po krizi ještě silnější než před ní. General Atlantic má na nás mnohem vyšší nároky, co se týče čísel, reportingu, rozpočtu, analýz, hodně se to zprofesionalizovalo.