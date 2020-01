Platba až po doručení/Zaplatím za 14 dní/Platba až po rozbalení. Způsobů, jakými jednotlivé internetové obchody možnost odložené platby označují, je celá řada. Všechny nicméně fungují úplně stejně. Jakmile si dané zboží objednáte, přijde vám ověřovací smska, to je však prozatím vše. Následně vám bude produkt zaslán na dodací adresu, kde si ho vy převezmete, přičemž právě od tohoto okamžiku vám začne běžet čtrnáctidenní lhůta, kterou budete mít na jeho zaplacení. Tedy pochopitelně za předpokladu, že se rozhodnete si jej po rozbalení a vyzkoušení ponechat. Pokud ne, stačí ho jednoduše poslat zpět.

Že se bojíte, abyste onu platbu nezapomněli nakonec neúmyslně uhradit? Zbytečně. O blížícím se datu splatnosti budete prostřednictvím služby včas informováni.

Výhody odložené platby

Předně je potřeba zdůraznit, že odložená platba je zcela zdarma. Žádné vedlejší skryté poplatky s ní spojené nejsou. Před nimi byste se museli mít na pozoru pouze tehdy, pokud byste nedodrželi svůj závazek a zakoupené zboží během inkriminované doby neuhradili.

Odložená platba, která byla tuzemským spotřebitelům poprvé představena již v roce 2012, může posloužit rovněž jako velmi dobrá alternativa k jakékoliv mikropůjčce, po níž byste jinak měli v úmyslu sáhnout například ve chvíli, kdy by do další výplaty ještě několik málo dní zbývalo. Na rozdíl od ní je totiž zcela zdarma, a tak vás v konečném důsledku vyjde o poznání levněji.

Nevýhody odložené platby

Zřejmě největší nevýhodou služby nazývané jako odložená platba je její relativně malý limit. Ten se navíc odvíjí od toho, po kolikáté jste se pro její využití již rozhodli, a také v závislosti na tom, který provozovatel ji na daném e-shopu poskytuje.

Právě jejich počet je však na tuzemském trhu poněkud omezený. V současné době službu odložené platby nabízejí pouze společnosti MALL Pay, Twisto a FerBuy.

Jaký je maximální limit?

Jak již bylo řečeno, částky se liší případ od případu. Pakliže se bude jednat o vaši první odloženou platbu v rámci služby MALL Pay, budete omezeni sumou dvou tisíc korun. S každým vaším dalším nákupem se tato částka bude postupně navyšovat, ovšem mějte na paměti, že za víc než 15 tisíc si s odloženou platbou žádné zboží jednoduše nepořídíte.

V případě provozovatele Twisto takto můžete nakupovat až do celkové souhrnné částky 10 tisíc korun ročně. A co se týče třetího do party – společnosti FerBuy – ta pro změnu stanovila horní hranici na sumu sedmi tisíc.

Jaké jsou sankce na pozdní úhradu?

V rámci všech tří poskytovatelů se liší rovněž způsob, jak se vypořádávají se svými zákazníky – neplatiči. Zatímco MALL Pay vám za každých pět dní po splatnosti naúčtuje stokorunu, u Twisto je to poněkud komplikovanější. Za prvních pět dní po splatnosti musíte počítat s pokutou ve výši 150 Kč, pokud však dlužnou částku neuhradíte ani po 25 dnech, bude vám poplatek navýšen na 550 korun. V případě, že byste svůj dluh „nesmázli“ ani ve lhůtě 30 dní po splatnosti, připravte se na to, že budete muset platit 650 Kč + dalších 10 procent z celkového vyúčtování nebo ceny objednávky. A co se týče společnosti FerBuy, ta sází na individuální přístup a veškeré opožděné úhrady řeší s každým ze svých zákazníků zvlášť.

V případě služby Twisto stojí každopádně za zmínku jedna zajímavost. Pokud totiž zavčas zjistíte, že se vám blížící se platba nehodí, můžete požádat o její odložení. Pakliže vám bude vyhověno, postačí, když v danou chvíli uhradíte alespoň 10 procent z celkové hodnoty zakoupeného zboží a zbylých 90 si odložíte do následujícího měsíce. Počítejte nicméně s jistým poplatkem.

