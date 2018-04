Obnova, rozvoj, investice. Na vinaře čeká v Bruselu 650 milionů

Vyplývá to z materiálu, které ministerstvo poslalo do připomínkového řízení. „Hlavním smyslem tohoto programu je v zájmu zachování a rozvoje zaměstnanosti v oboru a na venkově a v zájmu posílení českého vinařství a vinohradnictví favorizovat česká, respektive evropská vína na světovém trhu,“ uvádí dokument.

O peníze bude možné nově žádat v rámci dvou opatření. Dotaci půjde využít na rozšíření vinic a změnu odrůdové skladby tak, aby více odpovídala poptávce spotřebitelů. Stát si také klade za cíl, aby se vinice díky penězům přesouvaly do svahů, a více tak odpovídaly rázu historické krajiny.

Výhodu mají mít lokality s vazbou na vinařskou tradici sahající do období českých králů. Kromě několika míst v Praze a Brně jde ještě o Karlštejn a Kutnou Horu. Dotace hrazená výhradně z evropských zdrojů v tomto případě pokryje až 75 procent nákladů.

Druhé opatření se týká investic do sudů, sklepů či zařízení na zpracování vinné révy. Žádat má být možné až o dva miliony korun a polovinu celkových nákladů. V obou případech budou upřednostňování mladí vinaři do 40 let.

