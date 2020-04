Obava z cestování v lidech zůstane, říká šéfka Asiany Šárka Litvinová

Společně s manželem Alexejem vybudovala Šárka Litvinová cestovní agenturu Asiana, která provozuje i internetový portál Letuška. Nyní se její firma musí přizpůsobit jedné z nejtěžších krizí, jaká turistický ruch potkala. „Počítáme i s nejhoršími variantami. Bez ohledu na to, co vyhlásí politici, v lidech zůstane obava z cestování a každý z nás bude více zvažovat smysl, účel i cenu každé cesty,“ říká Litvinová o dopadech, které bude mít na cestování nemoc covid-19.

Jaké dopady má současná situace na vaši firmu? A jak je na tom celý segment cestovních kanceláří?

Prodej letenek, cestovních služeb, zájezdů, incentivních programů, eventů a studijních programů se z pochopitelných důvodů zastavil. Všechny cestovní kanceláře a agentury zaměřené na výjezdovou i příjezdovou turistiku jsou na tom stejně. Jejich rozjezd bude postupný a ne všechny budou chtít nebo budou schopny v něm schopny pokračovat.

Jako všichni i my jsme přešli na vzdálené připojení. Na nedostatek práce si nestěžujeme, i když je jiná než dosud. Máme ale tým skvělých lidí, kteří se rychle přizpůsobili situaci a hýří nápady. Nejvíce si současný stav pochvaluje naše úklidová četa, které nepřekážíme v jarním úklidu.

Zvládáte včas reagovat na požadavky zákazníků?

Autorizovaný prodejce letenek je prostředníkem mezi cestujícím a leteckou společností. Podmínky v přepravě určuje výhradně letecká společnost a cestovní kancelář se jimi řídí. V okamžiku vystavení letenky se platba za ni připisuje hned letecké společnosti. Další nakládání s letenkou, např. její změna nebo stornování se opět řídí pravidly, která si každá letecká společnost určuje sama. Tato pravidla krize anulovala. Uzemnění letecké dopravy vneslo do spojení „zvládat“ a „včas“ významný posun. První dny po vyhlášení nouzového stavu jsme všechny síly vrhli na zajištění návratu našich klientů do vlasti. Kolegové operátoři tehdy pracovali ve dne v noci.

Současně jsme byli svědky uzavírání hranic jednotlivých států a hromadného rušení leteckých spojů prakticky všech leteckých společností. Naši operátoři se pustili do stornování letenek. Letecké společnosti začaly překotně z hodiny na hodinu měnit do té doby platná pravidla a postupy a byly zavaleny obrovským množstvím zrušených letů. Na druhé straně každý cestující se ze svého oprávněně subjektivního pohledu domníval o své výjimečnosti a požadoval okamžité vyřešení svého problému. Museli jsme proto zavést systém do desítek tisíc požadavků, které se na naše operátory navalily.

Jaká opatření jste museli udělat po vyhlášení nouzového stavu?

Již v loňském roce něco viselo ve vzduchu, i když to ještě nebyl koronavirus. Na pořadu dne bylo každoroční přehodnocování nákladů. Na začátku roku 2020 jsme již začali tušit, že se něco děje a v únoru se předtucha stala jistotou, že nic není jako dřív.

S předstihem jsme se zbavili všech zbytných výdajů. Přechod na vzdálené připojení pro celý tým jsme zvládli díky výborné kondici našeho technologického zázemí.

Ovlivní vás nějak uzavření kamenných poboček?

S nástupem internetového prodeje letenek a cestovních služeb jsme již dříve upustili od ambice vytvářet kamenné pobočky. Zlínskou i karlovarskou považujeme za malá strategická tykadla, takže naše produktivita a hospodářská výkonnost na nich není závislá. Pražská centrála sídlí ve vlastní budově, proto nemusíme řešit otázku nájmu a vzdálené připojení je zatím dostatečně efektivní.

Máte nějaký odhad o tom, kdy by se mohl vrátit systém cestovních kanceláří do normálu?

Máte-li na mysli stav před vyhlášením nouzového režimu, tak k tomu se pravděpodobně v nejbližších měsících, možná letech nepřiblížíme. Je ovšem možné, že stejně náhle, jak nás tato nová situace překvapila, může i stejně náhle odeznít.

Někteří politici mluví o otevření hranic už v květnu, zaznělo ale i to, že by mohly zůstat uzavřené třeba rok až dva. Jaké kroky byste museli provést v případě, že by došlo na tu nejméně přívětivou variantu?

Počítáme i s nejhoršími variantami. Bez ohledu na to, co vyhlásí politici, v lidech zůstane obava z cestování. Rozhodně více bude každý z nás zvažovat smysl, účel i cenu každé cesty. Máme záložní programy, které budou postupně nahrazovat současný výpadek.

Můžou si cestovní kanceláře vzít ze současného stavu něco pozitivního?

Jsme na novém startu, to je samo o sobě nadějné.