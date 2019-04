Nizozemci se zbláznili do elektrokol. Loni za ně utratili přes 30 miliard korun

Loni bylo prodáno v Nizozemsku více než jeden milion kol všech typů, což bylo o 5,7 procenta více než v roce předchozím. Nizozemci tak opětovně potvrdili, že je milují a nedají na ně dopustit. V zemi se sedmnácti miliony lidí jich je v současnosti 22,5 milionu.

Podle RAI Vereniging, organizace reprezentující automobilový a cyklistický sektor, Nizozemci rychle ustupují od nákupu tradičních kol a upřednostňují elektrokola. V roce 2018 za ně utratili 1,2 miliardy eur (30,9 miliardy korun), poprvé jich zakoupili více než těch tradičních. Oproti předchozímu roku se zdvihl jejich odbyt o 40 procent, bylo jich prodáno 409 400 kusů. Následkem toho průměrná cena bicyklu v zemi stoupla o 200 eur na 1207 eur (ještě v roce 2011 to bylo 734 eur).

Na otázku listu The Guardian, zda dražší kola Nizozemce neodradí od cyklistiky, představitel RAI Floris Liebrand odpověděl: „Rozhodně ne. Cyklistiku máme v krvi, jsme v tomto na světě zemí číslo jedna. Jsme zvyklí investovat do nových, inovativních bicyklů na rozdíl od jiných zemí, včetně třeba Velké Británie.“ A dodal: „Pro nás je zcela normální utratit za kolo tisíc eur, za e-bike pak dva i více tisíc eur, je to v naší kultuře. Věříme v kvalitu našich produktů. Jistě, na trhu jsou také elektrokola za 700 nebo 800 eur, ale ta jsou z jihovýchodní Asie a jejich kvalita je výrazně nižší.“

Je zřejmé, že v Nizozemsku se radikálně proměnil pohled na elektrokola. Ještě nedávno na ně totiž mnozí pohlíželi s opovržením. Říkali, že jsou vhodná jen pro starší lidi. Nyní je ale volí stále více Nizozemců. Šedesát procent z nich žije ve vzdálenosti 15 kilometrů od místa, kde pracují, a zjistili, že e-biky jsou na tuto vzdálenost perfektními dopravními prostředky.

Přečtěte si:

Větší počet elektrokol na cyklostezkách a silnicích má ale i stinnou stránku. Způsobil, že přibylo vážnějších úrazů, protože na kolech jezdí stále více seniorů. Běžně je používají i osmdesátníci, a dokonce ještě starší lidé. „Elektrokola budou dominovat. A už brzy nebudeme rozlišovat: kola, elektrokola. Budeme hovořit jen o kolech. E-biky se stanou něčím běžným, normálním, myslím tak v horizontu deseti let. Všechna kola pak budou podle mě poháněna malými motory,“ řekl Floris Liebrand.

Článek vyšel v magazínu Profit