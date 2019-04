Nigérie a JAR: Mnoho rizik, ale i příslib značných zisků

JAR mě překvapuje rychlostí, s jakou se rozrůstá a mění. Je to trh s obrovským potenciálem a jen s drobnými exportními bariérami. Navíc je to brána do subsaharské Afriky. Aby mohla společnost nově vstoupit na místní trh, ve většině případů musí mít lokálního distributora. Každá firma, která na trhu působí, musí splňovat podmínku zaměstnávat minimálně 70 procent místních obyvatel a musí ji dodržet i distributor. Zároveň by měl potenciální zájemce před vstupem na jihoafrický trh zvážit, zda nebude překážkou velká vzdálenost.



Ta není podstatnou bariérou, jen je třeba volit lodní dopravu zboží, nikoliv leteckou, která je příliš nákladná. České firmy se většinou domluví a posílají své zboží jedním kontejnerem. Často narážíme na nutnost mít nezbytné certifikace výrobků, jejichž získání je časově náročné, jde o administrativně komplikovaný proces. Ovšem jakmile výrobce získá certifikáty v Jihoafrické republice, může pak prodávat i v dalších zemích subsaharské Afriky. Velikým přínosem pro získání kontaktů a nových zákazníků jsou veletrhy. Zejména v JAR, na rozdíl od jiných jihoafrických států, jsou veletrhy populární a využívají je i sousední státy. Několika českým firmám se podařilo podepsat kontrakt přímo na veletrhu.



Země se rozvíjí a potřebuje přesně ty typy dodávek, v nichž mělo Česko vždy špičkové know-how a dobré jméno. Nová značka Made in Czech Republic ještě nemá stejně dobré jméno jako Made in Czechoslovakia, ale už se to začíná lámat. Třeba i v odvětvích, u kterých bychom to tolik nečekali, jako je výroba golfových vozíků. Když se k tomu přidají dobré reference, nejlépe z Velké Británie nebo Nizozemska, je napůl vyhráno.



Jihoafrické podniky si financování svých obchodů zajišťují bez větších potíží, byť jsou úrokové sazby kolem deseti procent, což je pro Evropu šílené číslo, ale pro trhy v subsaharské Africe jsou tyto sazby naprosto normální.