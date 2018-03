Nejvzácnější československá známka se vydražila za 7,8 milionu

Sběratel Pytlíček koupil známku v roce 1996 za 2,6 milionu korun od jejího původního majitele, který ji po roce 1989 dostal zpět v restituci. Znám je pouze jediný exemplář.

S výsledkem dnešní dražby byl Pytlíček spokojený. Nového majitele sice nezná, ale domnívá se, že by to mohl být německý aukcionář poštovních známek Christoph Gärtner. „Nabízel mi určitou nabídku. Já jsem bohužel na tu nabídku nepřistoupil a on mi řekl, že když nebudete dnes dopoledne volat, tak já se zařídím. A já mám dojem, že to koupil on,“ řekl. Za vydražené peníze si chce koupit nové auto a s celou rodinou cestovat po světě.

Nejvzácnější československá známka byla v aukci naposledy před 90 lety, když zemřel její první majitel Jaroslav Šula. V brněnské aukční síni Přehnálek se v roce 1928 prodala za tehdy výjimečnou částku 32.000 korun. Zakoupil ji vídeňský filatelista Kraus. Po něm se ve 30. letech jejím majitelem stal sběratel Zdeněk Kratina. Po roce 1945 stát známku zabavil a uložil v Poštovním muzeu v Praze. Následně se coby nejvzácnější československá známka objevila na světových výstavách Praga 1968, 1978 a 1988.

Nový rekord: da Vinciho Spasitel světa se vydražil za téměř 10 miliard

Prodejem nejvzácnější československé známky vyvrcholila postupná dražba Pytlíčovy Zlaté sbírky s 5000 listy, kterou zahraniční pojišťovny oceňovaly na víc než 100 milionů korun. Filatelista se rozhodl ji rozprodat, neboť jeho děti filatelistický koníček nezdědily. Loni prodal její první část ve třech aukcích za zhruba 30 milionů korun, řekl.

Dnes Zlatá sbírka nabídla i další exkluzivity. K prodeji bylo 81 položek s celkovou vyvolávací cenou kolem 12 milionů korun. Podle specialisty aukčního domu v oboru filatelie Stanislava Výtiska se odhadem prodaly za celkem 15 až 20 milionů korun.

Například jeden z nejvzácnějších bloků československých známek s označením Nitra 1 Kč červená se prodal za 1,65 milionu korun. Meziarší se dvěma známkami Křivoklát 3,50 Kč fialová se vydražil za 800 tisíc korun a pás 20 hnědých známek s hodnotou 500 h zájemce koupil za 700 tisíc korun.

„Řada položek dosáhla mimořádných cen, včetně té nejvzácnější československé známky, která překonala i naše představy,“ zhodnotil výsledek aukce Výtisk. Identitu nového majitele neprozradil. „Uvidíme, zda bude třeba tu známku vystavovat na světové výstavě tady v Praze v srpnu, nebo spíš je to investor, který si to uloží do nějakého svého portfolia,“ řekl.

Pytlíček patřil v posledních letech do nejprestižnějšího světového klubu majitelů filatelistických rarit Club 100 de Monte Carlo de l ́Elité de la Philatelie, jehož členkou je mimo jiné i anglická královna. Svoji vzácnou sbírku známek vydal v roce 2008 i knižně. Sběratel měl spory se Svazem českých filatelistů kvůli podezření z obchodování s padělky, soud ho ale osvobodil.

