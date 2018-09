Manželstvím k bohatství: nejvíc vydělávají ženatí muži. Platové nůžky se rozevírají s věkem

Zjištění vyplývají ze studie University of Minnesota a IPUMS-USA, databáze odpovědí Amerického úřadu pro sčítání lidu.

Z tohoto faktu ale nemusí vyplývat závěr, že ženatí muži vydělávají více právě kvůli tomu, že žijí v manželství. „Může to souviset s tím, že muži s vyššími platy mají větší tendenci se oženit,“ upozorňuje Guillaume Vandenbroucke, výzkumník z Federální rezervní banky St. Louis ve vyjádření pro web MarketWatch.

„Muži se obvykle žení později než ženy, od dvaceti do třiceti let jich je málo. To vysvětluje, že rozdíl v platech je na začátku kariéry spíše menší,“ dodává Vandenbroucke.

Vývoj platů v USA podle věku (v dolarech) - údaje za rok 2016:

Zdroj: IPUMS-USA

Zatímco skupina ženatých mužů je platově výrazně výše, rozdíly mezi mzdami všech ostatních skupin jsou minimální. To kromě jiného popírá teorii, podle níž ženy, které přeruší kariéru kvůli mateřství, utrpí propadem platu. Na druhou stranu je právě v takovém případě může řada mužů na podobné kariérní trajektorii předběhnout.

To potvrzuje i Vandenbroucke. „Jakmile se ženy dostanou mimo pracovní proces, přestanou nabírat zkušenosti a oproti mužům začínají ztrácet. To by vysvětlovalo, proč se rozdíl v platech zvyšuje s věkem,“ uvádí. Mzdy se v USA obecně zvyšují u obou pohlaví do padesátého roku života, dokud se zvyšují pracovní zkušenosti a s tím spojené dovednosti a výkonnost.

Průměrná hrubá mzda v Česku v druhém čtvrtletí stoupla meziročně o 8,6 procenta na 31 851 korun. Medián mezd činil u mužů 29 782 korun, u žen to bylo 24 514 korun.

