Největší znečišťovatel v Česku? Brusel ukázal na Počerady

Hnědouhelná elektrárna Počerady vypustila loni do atmosféry nejvíce oxidu uhličitého (CO2) z českých zdrojů – více než 4,7 milionu tun. Elektrárnu provozuje ČEZ, od roku 2024 ji má převzít skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.

Druhéým největším znečišťovatelem ovzduší v Česku jsou Tušimice II, další elektrárna ČEZ, se 4,7 milionu tun CO2. Třetím největší znečišťovatelem, byla paroplynová elektrárna Vřesová Sokolovské uhelné, která vypustila 3,9 tuny CO2. O datech ze systému obchodování s emisními povolenkami Evropské komise informovaly ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace.

Oproti loňsku vypustily Počerady o více než 700 tisíc tun CO2 méně. Tušimice II naopak o téměř 300 tisíc tun více. Obě elektrárny patřily k dvěma největším znečišťovatelům ovzduší i v loňské statistice. V minulém roce byla třetí elektrárna Chvaletice skupiny Sev.en Energy. Letos vypustila 3,7 tuny CO2.

„Uzavření plýtvavých uhelných elektráren Počerady a Chvaletice by srazilo emise oxidu uhličitého stejně, jako kdyby v Česku přestaly jezdit čtyři miliony osobních aut. Přitom odstavit zastaralé elektrárny by pouze snížilo obří export elektřiny z ČR. Uhelná komise by se měla vrátit k virtuálnímu jednacímu stolu a dále připravovat plán útlumu a konce spalování uhlí v ČR,“ uvedl k výsledkům Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Měla by elektrárna Počerady z ekologických důvodů zavřít? Ne

Ano Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

„Firma ČEZ může v následujících letech provoz elektrárny Počerady, která je největším zdrojem nejen skleníkových plynů, ale i nebezpečné a toxické rtuti, výrazně omezit. O nic jí nejde, elektrárnu prodala a ekonomicky je pro ni spíš zátěží. Místo toho si ale firma požádala o nesmyslně dlouhou výjimku z emisních limitů pro rtuť až do poloviny roku 2025, aby mohla elektrárnu používat dál při plném provozu,“ řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. ČEZ si požádal o dočasnou výjimku letos v březnu.

Ekologové uvedli, že Česko je v EU třetí největší znečišťovatel spalováním uhlí pro výrobu energie. Na prvním místě je Německo, na druhém Polsko.

Největším zdrojem CO2 v EU je polská hnědouhelná elektrárna Belchatów, která v roce 2019 vypustila 32,7 milionu tun CO2. V první desítce znečišťovatelů je osm hnědouhelných zdrojů (jeden polský, šest německých a jeden bulharský), jedna černouhelná elektrárna a na 9. místě pak letecká společnost Ryanair.