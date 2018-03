Selhání samotářské včely. Největší světový producent mandlí se vrací k tradici

Trh s mandlemi v americkém státě Kalifornie má roční hodnotu 21 miliard dolarů (432,6 miliard korun) a je fakticky závislý na tom, jak se činí klasické včely medonosné. Pokud by uhynuly, úroda by se nekonala, mandloně by neměl kdo opylovat.

Proto se firma Wonderful Company před osmi lety rozhodla neponechat nic náhodě a mít v záloze alternativního opylovače. Vybrala si samotářskou včelu z rodu zednice Osmia lignaria, jejíž samičky jsou výkonné při opylování květů.

Pěstitelé po celém světě pozorně sledovali tento projekt na vytvoření alternativního opylovače, který se dá využít v rozsáhlých ovocných sadech. Když už se zdálo, že projekt dosáhne svého cíle, jímž je milion samiček Osmia lignaria v záloze, projekt byl nečekaně ukončen.

Několik stovek včel z rodu zednic zastane práci jako včelí úl, který je složen z 10 tisíc medonosných včel. Hlavním problémem pro pěstitele je ale získat umělým odchovem jejich vyšší počet.

Dron medonosný Vymírající včely by mohli pro opylování nahradit také roboti. Na náhradě za včely pracují vědci v Japonsku. Drony mají rozměr asi čtyři centimetry a opylují japonské lilie. Dron má hmotnost 15 gramů, včela má hmotnost asi desetinu gramu. Opylování zatím řídí člověk, postupně se má jednat o automatickou činnost. Přenesení pylu má zajistit štětinka z koňské srsti.

Robotická včela

Pěstitelé se začaly myšlenkou alternativního odchovu zednic zaobírat po roce 2000, kdy se zdálo, že se počty včel neúměrně snižují a včely vymírají. Zejména se jednalo o firmu Paramount Farms, která se v roce 2015 přejmenovala na Wonderful Almonds patřící pod Wonderful Company.

Nečekaný konec

Od roku 2009 vedl projekt biolog a odborník na včely Gordon Wardell. Chtěl postupně vychovat milion včel Osmia lignaria uprostřed dvaceti akrů zasíťovaných klecí. Wardell doufal, že cíle dosáhne právě v roce 2018. Ještě loni o projektu hovořil s nadějí. Únorové oznámení firmy, že od projektu ustupuje, je proto překvapivé, napsal Scientific American.

Firma Wonderful Company nechtěla podrobněji vysvětlit, proč se tak stalo, pouze uvedla, že projekt nebyl dále finančně udržitelný. „Kromě toho jsme nebyli schopni udržet úroveň samiček, který byl potřebný na to, aby byl program úspěšný,“ uvedl šéf komunikace společnosti Mark Carmel.

Včely samotářky ale nepřijdou vniveč. Koupila je firma Watts Solitary Bees, která se na jejich chov zaměřuje přes padesát let.

Odborníci tvrdí, že projekt ukázal, že je možné ve velkém chovat tento druh včel, který slouží jako alternativa k tradičním opylovačům. Jim Watts, který je od konkurence koupil, je přesvědčen, že producent mandlí ukázal cestu, jak tyto včely chovat. Ještě před pěti lety bylo něco takového nepředstavitelné. Každopádně v Kalifornii zatím musí v sadech s mandloněmi stále spoléhat na tradiční medonosné včely.

