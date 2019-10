Svaz obchodu: Vietnamci ovládají až pětinu maloobchodního trhu

Podle Prouzy nejde jen o vietnamské večerky, ale i prodejny COOP, které vietnamští obchodníci provozují jako franšízanti, nebo prostory, které převzali po krachu menších obchodů. „Tím, že se to navenek tváří jako nezávislé jednotky s vlastním IČO, tak to nikdo neřeší,“ uvedl Prouza. Jako aliance obchodníků by se podle něj mohly podle připravované legislativy hodnotit takové obchody, které by měly stejného velkoobchodního dodavatele nebo by používaly stejný informační systém. „Tam to už bude na odvaze a schopnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prokázat tyto neformální vazby,“ doplnil prezident svazu.

Inspektoři podle něj řeší problémy ve zmíněných večerkách s menší oblibou než ve velkých řetězcích, které fungují dlouho s jasnou obchodní značkou a právní podobou. „Pozorujeme to u běžných kontrol, kdy inspekce říkají, že k Vietnamcům vlastně chodit nechtějí. Jsou tam tři provozovatelé a nevíme s kým zahájit správní řízení. Kdybychom někomu něco uložili, tak se to nechá zkrachovat a do tří měsíců tam budou s novým IČO, ale stejným statutárním zástupcem,“ uvedl Prouza. Pokutu tak podle něj spíš dostanou běžné řetězce.

Pokud by podle Prouzy měly vznikat problémy na odvodu daně, nemělo by být problémem ministerstva financí porovnat odvody v rámci elektronické evidence tržeb obchodu, který na místě fungoval před nástupem zástupců tohoto „řetězce“, se současnými tržbami, přičemž jde o stejné prostory a nejspíš delší prodejní dobu. „Záleží na ministerstvu financí, aby mělo odvahu to udělat,“ uzavřel.

Tři čtvrtiny tuzemského trhu podle svazu zabírá 11 řetězců. Největší je Kaufland, který ve finančním roce 2017/2018 zvýšil zisk před zdaněním o 56 procent na 3,08 miliardy korun a jeho tržby stouply o procento na 57,6 miliardy korun.

