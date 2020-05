Nejistá budoucnost turismu. Hrozí příliš dlouhý restart

Vyhlídky turistického sektoru jsou nejisté. Kvůli globální koronavirové pandemii je většina hranic zavřených, lidé závislí na přijíždějících návštěvnících netrpělivě vyhlížejí jejich otevření.

Světový turismus tvoří zhruba 10 procent globálního HDP, každý desátý člověk je zaměstnaný v turistickém sektoru. Nejvíce turistický kontinent je Evropa, kam směřuje přes polovinu všech světových cestovatelů. Evropský parlament uvádí, že na turismus je v EU napojeno zhruba 27 miliónů pracovníků. Každý měsíc v útlumu stojí ekonomiku jednu miliardu eur.

Například na půlmiliónovou Maltu každoročně dorazí okolo dvou a půl milionu turistů. Právě tento ostrovní stát patří mezi členy Evropské unie k těm nejohroženějším společně s Rakouskem, Řeckem, Kyprem a Chorvatskem.

Ale ani větší státy na tom nejsou o moc lépe. Turismus se podílí na 15 procentech španělského HDP, u Itálie je to procent 13. Oba dva zmíněné státy se navíc dlouhodobě potýkají s pomalejším ekonomickým růstem a stále se zvyšujícím zadlužením. Utnutí tak důležitého hospodářského segmentu může mít pro mnoho zemí vážné důsledky.

Zároveň je kompletní stopnutí turismu naprosto bezprecedentní. Pro srovnání – během epidemie SARS klesl cestovní ruch zhruba o 0,4 procenta. Po globální finanční krizi v roce 2009 to byla čtyři procenta. Nikdo tak neví, jak podobné situaci čelit.

Například Evropská komise vyzývá k pozvolnému otevření vzájemných hranic. Velkou komplikací by ovšem bylo, kdyby státy opravdu trvaly na 14 denní karanténě. Dva týdny přitom jsou obvyklá doba, kterou turisté tráví v dané zemi na dovolené.

Proto například cestovní společnost TUI apeluje na to, aby se obnovila spojení alespoň mezi těmi státy, které už v současné době netrpí akutní pandemií, jako je například Řecko nebo Rakousko. „Náš integrovaný obchodní model nám umožňuje začít s cestovními aktivitami hned, jak to bude znovu možné. Cestovní sezóna sice začne později, ale o to déle může trvat,“ uvedl v prohlášení ředitel společnost Fritz Joussen.

„Bude důležité, aby se opět vybudovala důvěra mezi státy, že je bezpečné znovuotevřít hranice bez rizika infekce a ujistit veřejnost, že létání je bezpečné,“ myslí si John Holland-Kaye, ředitel letiště Heatrow v Londýně, které je jedno z nejvytíženějších letišť na světě.

Důležitý tak bude vnitrostátní turismus, který může z části nahradit zahraniční návštěvníky. Proto země, jako jsou USA, Velká Británie, Mexiko nebo Brazílie, kde lokálního turismus tvoří asi 80 procent z celkového podílu, utrpí méně.

