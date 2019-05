Česko na cestě k legální prostituci: regulace je nejblíž od roku 1989

Vydělávám zhruba čtyři tisíce korun za den. Po roce a půl jsem odešla z právnické fakulty, ačkoli jsem si původně myslela, že si jen přilepším ke studiu. Když zjistíte, že si přijdete na dvojnásobek než v advokátní praxi, kdo vás na škole udrží? pokládá si Lenka Pokorná z Prahy řečnickou otázku.

Zároveň tak potvrzuje, že mezi ženami, které nabízejí své tělo za úplatu, v poslední době ubývá studentek vysokých škol, které by si jen přivydělávaly.

Ženy v pasti

Většinu ze zhruba 13 tisíc českých prostitutek tvoří v současnosti matky samoživitelky, které se (často ne vlastní vinou) dostaly do dluhové pasti. Prostituce je pro ně jediným východiskem, jak z ní uniknout.

„Mnoho žen působí v sexbyznysu, protože mají značné dluhy a na krku exekuci. A toto je jediná práce, kde na vás exekutor nedosáhne,“ připomíná ředitelka neziskové organizace Rozkoš bez rizika Hana Malinová.

Ve sněmovně velmi aktivní Piráti se nicméně rozhodli, že udělají ze sexuálních služeb běžnou živnost a vyberou od prostitutek daně. Proto letos v únoru předložili návrh zákona na regulaci prostituce, který je poměrně liberální – registrace na úřadech má být pro ženy dobrovolná. Cílem návrhu je prý omezit zločinnost, ale také zlepšit situaci lidí, kteří v sexbyznysu pracují.

Piráti navíc vypočítali, že daně vybrané od provozovatelek nejstaršího řemesla přinesou státu zhruba miliardu korun ročně. „Peníze by obohatily státní pokladnu, část by šla případně obcím. Tato částka by například ročně zaplatila obědy až 100 tisícům dětí z chudých rodin,“ opakuje předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek větu, s níž návrh v zimě představil veřejnosti.

Ačkoli většina zástupců sexbyznysu i neziskových organizací novinku s výhradami podpořila, Michálkův optimismus krotí. „Nemám ráda taková zjednodušení. Pirátská strana vlastně říká: chudé děti nemají co jíst, protože prostitutky neplatí daně. Navíc když jsme se statistiky spočítali, kolik by regulace ročně přinesla do státní pokladny, vyšlo nám číslo kolem 200 milionů korun, nikoli miliarda,“ tvrdí Hana Malinová.

Protože se ale návrh dočkal podpory poslanců dalších stran, má regulace prostituce – poprvé od listopadu 1989 – reálnou šanci na prosazení. Zákon by mohl vstoupit v platnost do roku 2021. Cesta k němu ale bude trnitá – už proto, že existuje celá řada legislativních překážek.

Návrh zatím podpořily ODS, hnutí ANO i sociální demokracie. Proti by nebyla zřejmě ani TOP 09. Pirátskou novelu jednoznačně odmítají jen lidovci a komunisté.

Sexuální společnice Lenka Pokorná má pocit, že regulace prostituce nedává smysl. „Je to úplná hloupost. Proč by měla chtít holka, pro kterou je to navíc často jediná záchrana před exekucí, dávat státu velkou část peněz ze svého a ještě se někde registrovat, aby všichni v jejím okolí věděli, že prodává tělo,“ ptá se.

Nekonečný seriál

„Regulace prostituce – to je v Česku nekonečná sága,“ říká Hana Malinová. Od roku 1994 proběhlo několik pokusů, jak udělat z lidí v sexbyznysu podnikatele platící daně a jejich činnost dekriminalizovat, například zrušit trestný čin kuplířství. Všechny ale zkrachovaly.

„Připomínkovala jsem už návrh ministerstva vnitra z roku 1994. Ten byl velmi striktní, byla tam, povinná registrace i povinné zdravotní prohlídky. Zákon neprošel a podobně skončily i další pokusy,“ říká ředitelka Rozkoše bez rizika.

Když byl premiérem Jiří Paroubek, narazil podobný zákon na neschopnost politiků vypovědět mezinárodní Úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi, neúspěšná byla i následná snaha pražského magistrátu. V roce 2013 pak zablokovala legislativní návrh tehdejší vládní koalice.

Jakub Michálek je přesto optimistou: „Pro náš návrh jsme získali širokou podporu poslanců sněmovních stran, kteří návrh spolupodepsali nebo podpořili – předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, Heleny Válkové z ANO či Petra Dolínka z ČSSD. Podporu přislíbila i TOP 09. V legislativním výboru pražského zastupitelstva ho podpořily všechny strany s výjimkou zástupců pana Čižinského, který ho jako bývalý lidovec nemůže podpořit z náboženských důvodů,“ vypočítává.

„Pokud budeme před neřestmi zavírat oči, nezmizí. My považujeme za lepší je nepopírat a řešit. Chtěli bychom, aby zákon byl zpracován a schválen do konce volebního období,“ dodává poslanec.

Mezi odpůrci zní nejsilněji hlas lidovců. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek tvrdí, že většina lidí, kteří prodávají své tělo, hledá východiska ze sociální nouze.

Omezí se rizika nemocí „Regulací prostituce dojde k jejich snížení, protože sexuální pracovníci budou motivováni chodit na pravidelné zdravotní prohlídky a legální manažeři jim pomohou ustát tlak nemocných zákazníků na sex bez kondomu. Zákazníci přitom šíří pohlavní choroby nejvíce. Jak změna úkolů policie, tak legalizace a regulace nevěstinců mají pomoci zlepšit bezpečnost, pokud se to udělá dobře. Například v Kolíně nad Rýnem násilná kriminalita skutečně poklesla,“ tvrdí Jakub Michálek.

„V případě zdanění bychom je akorát nutili, aby tuto činnost ještě rozšiřovali. Část by museli takříkajíc odsouložit pro stát a zbytek pro sebe,“ glosoval Bartošek. To, že by se v případě přísné regulace přesunuly prostitutky do privátů a pracovaly načerno, připouštějí i odborníci.

„Většina těchto pracovnic si touto profesí snaží vydělat na drogy, alkohol či automaty,“ myslí si Bartošek.

Co stojí v cestě?

Zrušení zmíněné mezinárodní úmluvy z roku 1950 bude zřejmě první komplikací. „Vzhledem k období, ve kterém tato komunistická úmluva vznikala, jsou jejími smluvními stranami většinou bývalé socialistické státy nebo státy rozvojové. Řada vyspělých evropských států a velmocí k ní nikdy nepřistoupila. Důvodem je, že úmluva potírá nejen prostituci nucenou, ale i prostituci dobrovolnou,“ připomíná Michálek.

Jakou má „životnost“ prostitutka? Průměrně sedm let

Vypovězení zastaralé úmluvy by podle Parlamentního institutu nemělo představovat problém, podle náměstka ministra zahraničí Lukáše Kauckého to ministerstvo podporuje. „Návrh na výpověď ale musí předložit vláda a nejsem si jist, zda se do tohoto tématu bude předsedovi ČSSD chtít,“ obává se Michálek.

Rozkoš bez rizika, ale i další organizace zároveň prosazují zrušení zákona o potírání pohlavních nemocí, který zakazuje zřizování nevěstinců a který je v českém právním řádu už od roku 1922.

Quo vadis, zákonodárce?

Prostitutky by jako ostatní osoby samostatně výdělečně činné odváděly patnáctiprocentní daň z příjmů a danily paušálem. Ze zprostředkovatele sexuálních služeb (pasáka) udělá zákon manažera sexuálních služeb. Na vykřičené domy pamatuje jako na provozovny sexuálních služeb.

„Prostitutka by měla být při kontrole schopna prokázat, že platí daně a pojištění jako běžná OSVČ, a mít u sebe doklady, a to bez úřední registrace. Vykonávat bude nezávislé povolání, nebo živnost č. 78, poskytování služeb osobního charakteru. Dojde totiž k revizi její definice, která dnes poskytování sexuálních služeb zapovídá,“ prozrazuje Michálek.

Podle Pirátů nebude docházet ke stigmatizaci sexuálních společnic, protože by měly být jejich služby ve stejné kategorií jako činnost astrologů, grafologů, kartářek nebo numerologů. Současný status prostitutek je sporný, prostituce je totiž výslovně vyloučena z živnostenského zákona. Zda budou sexuální společnice své tržby evidovat elektronicky je zatím ve hvězdách. Piráti to nevylučují, ale ani neprosazují.

Masérky a tanečnice

Většina žen, které v branži podnikají a mají živnostenské oprávnění, jsou dnes oficiálně masérkami, tanečnicemi či provozují služby osobního charakteru. Aktuálně je to asi deset procent prostitutek. Podle Malinové se ani po přijetí zákona do legálního podnikání nepohrnou.

„I kdyby regulace prošla, nemyslím si, že bude ,podnikatelek‘ výrazně přibývat. Nepředpokládám, že by jich na živnostenský list mohla v Česku někdy pracovat víc než čtvrtina. To, čeho se ženy nejvíc bojí, je ztráta anonymity,“ upozorňuje Malinová.

Mezi ženami, které si dodnes na sexuální služby zařídily živnost, výrazně převažují ženy s vyšším vzděláním. Tři čtvrtiny z nich mají buď maturitu, nebo vystudovaly vysokou školu, ukázal průzkum. Obcím by nadále zůstala možnost zakázat pouliční prostituci na svém území vyhláškou.

„Jak to bude v budoucnu, musíme důkladně prodiskutovat. My navrhujeme prostituci omezit jen na nevěstince a části města, kde to městu nevadí, tzv. zóny tolerance známé například z Nizozemska,“ doplňuje Michálek.

Nevěstince by měly mít povolení podobně jako herny, informovat zákazníky i prostitutky v několika jazycích o pravidlech daných zákonem. Obce by měly mít možnost regulovat místa, kde jsou nevěstince, jako to v současnosti dnes dělá u heren. A především: dovoz prostitutek a prostituce cizinek by měly být striktně omezeny.

To, že nebude registrace povinná a povinné nebudou ani lékařské prohlídky, do návrhu prosadily neziskové organizace. Dělá to z něj nejliberálnější předlohu za posledních 25 let a zřejmě zvyšuje šanci na přijetí.

Článek vyšel v magazínu Profit