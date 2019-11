Na sociálních sítích je kavárna i ekofarma. Facebook vzdělával malé a střední podniky v regionech

V České republice je zhruba 1,4 milionu malých a středních podniků a živnostníků. Ti společně tvoří 38 procent českého HDP a jen v České republice zaměstnávají přibližně 2,4 milionu lidí. Podle průzkumu Facebooku a Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) jsou pro tuto skupinu klíčové digitální dovednosti, které však často nejsou dostatečné a tak dobré, jak by sami podnikatelé chtěli. Facebook se proto rozhodl ve spolupráci s CzechInvestem a AMSP ČR jejich digitální znalosti zlepšit a přivezl do českých regionů svůj vzdělávací program Boost with Facebook.

V posledním zářijovém týdnu zamířil vzdělávací program pro malé a střední podniky do Brna a Plzně, zúčastnilo se ho přes 400 zájemců. Program se věnoval rozvoji podnikání skrze sociální sítě Facebook a Instagram, navazování kontaktů a školení s marketingovými odborníky Facebooku. Přítomní se například dozvěděli, že průměrný uživatel stráví na Facebooku 38 minut denně nebo že 51 milionů lidí z celého světa je na Facebooku spojených s nějakou firmou se sídlem v České republice.

Plzeňskou akci uvedl šéf plzeňského zastoupení CzechInvestu Milan Kavka ( Autor: Boost with Facebook )

Součástí akcí byly panelové diskuse se zástupci místních podniků. V Brně se jí zúčastnili představitelé firem Autonapůl a Motylum a organizace Czechitas, v Plzni pak zástupci ekofarmy Matagro, kavárny CrossCafe a zástupce multidisciplinárních prostor Papírna Plzeň. Účastníci se od nich dozvěděli, jak získávají nové zákazníky, budují komunitu, zvyšují povědomí o své značce a zajišťují prosperitu své firmy na sociálních sítích.

Praha byla v regionu první

Boost with Facebook je pokračováním prvního ročníku akce Boost Your Business, na kterou v září 2018 dorazilo do pražského Centra současného umění DOX přes 300 firem. Praha byla prvním místem v regionu střední a východní Evropy, následovaly akce v Polsku a na Slovensku. Nyní se Facebook zaměřuje více na regiony, podobné lokální akce se budou do konce roku konat i v Polsku.

Konferenci v Brně zahájila ředitelka tamější kanceláře CzechInvestu Hana Šindelková ( Autor: Boost with Facebook )

Kvalitní a celoplošná digitální infrastruktura je už dnes považována za základní podmínku hospodářského růstu obce, regionu, ale i státu. Důležité je přitom začít u lokálních hráčů. V Jihomoravském a Plzeňském kraji aktuálně působí přes 182 tisíc malých a středních podnikatelů a živnostníků.

Proškoleno přes čtyři tisíce podnikatelů

CzechInvest proto ve spolupráci s partnery pořádá i další semináře zaměřené na podporu tradičních malých a středních podniků a startupů nebo setkání podnikavých žen. Ty přispívají ke zlepšení digitálních dovedností a celkovému růstu konkurenceschopnosti místních firem. Zájem o tyto akce a semináře vzrůstá. Loni takto CzechInvest proškolil téměř 4300 podnikatelů nebo podnikatelek v různých fázích rozvoje podnikání – od startupů po zavedené společnosti.

Autorka je specialistkou komunikace agentury CzechInvest