Na Mezinárodním strojírenském veletrhu najdou firmy pomoc pro všechny fáze byznysu

Hlavní téma letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV) je zvoleno nanejvýš vhodně. Je jím Průmysl 4.0 a digitální továrna. Téma se tak ideálně potkalo s oficiálním uvedením nového hesla, pod nímž chce Česko od nynějška před světem budovat svou image. „Česká republika chce a musí být zemí pro budoucnost. A právě tuto ambici v sobě zahrnuje nová značka Czech Republic: The Country For The Future,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Očekává se více než 1600 vystavovatelů. Z toho zhruba polovina by měli být zástupci českých firem, kteří budou moct na konkrétních technologiích demonstrovat, že český průmysl má opravdu k budoucnosti a Průmyslu 4.0 dobře nakročeno. „Věřím, že veletrh ukáže, že to není jen prázdný slogan a že Česká republika má potenciál pro technologicky vyspělou budoucnost,“ shrnuje Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Společná expozice země pro budoucnost

Brněnský strojírenský veletrh je tradičně pro tuzemský průmysl vrcholem sezony a letos čeká vystavovatele i ostatní návštěvníky, kterých bývá na MSV každoročně více než 80 tisíc, ještě další novinka. Celkem třináct českých státních institucí podporujících podnikatele se totiž poprvé představí v jedné velké společné expozici. Ta i v názvu využije už zmíněného hesla, takže ji na plánku výstavy najdou zájemci pod jménem Česká národní expozice: The Country For The Future.

13 státních institucí ve společné národní expozici v pavilonu Z • Ministerstvo průmyslu a obchodu • Česká rozvojová agentura • Ministerstvo zahraničních věcí • Českomoravská záruční a rozvojová banka • Ministerstvo obrany • Exportní garanční a pojišťovací společnost • Agentura pro podnikání a inovace • Technologická agentura ČR • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest • Úřad průmyslového vlastnictví • Agentura na podporu obchodu CzechTrade • Strojírenský zkušební ústav • Česká exportní banka

Na jednom místě budou mít české firmy možnost využít služeb všech přítomných institucí a budou moct se na ně obrátit s dotazy ke kterékoli fázi podnikání – od inovativního nápadu přes jeho realizaci až po export technologií do zahraničí. „Veletrhy tak pojímáme jinak. Jde o pojetí moderní, inovativní a hlavně společné,“ uvádí ministr Karel Havlíček.

Česká národní expozice na MSV vyrostla na myšlence vládní strategie, která chce Českou republiku na základě jejího ekonomického potenciálu a vyspělého průmyslu vynést do roku 2030 mezi evropské inovační lídry.

Firmám budou k dispozici ředitelé kanceláří CzechTrade

Společná národní expozice bude po celou dobu veletrhu, tedy od 7. do 11. října, umístěna v pavilonu Z. Pro návštěvníky je připraven pestrý doprovodný program zahrnující semináře, workshopy a panelové diskuse.

Mimo jiné bude možno konzultovat konkrétní exportní záměry českých podnikatelů s řediteli vybraných dvaceti zahraničních kanceláří CzechTrade. Akce Meeting Point CzechTrade bude probíhat po celý den ve středu 9. října přímo ve společných prostorách národní expozice.

Vizualizace společné České národní expozice chystané pro říjnový strojírenský veletrh ( Autor: BVV )

Zaměření na soudobý trend inovací ještě podtrhnou dva veletrhy, které se budou v Brně konat souběžně s MSV. Jde o přehlídky Transport a Logistika a veletrh Envitech. Jeho hlavním tématem je letos cirkulární ekonomika, tedy šetrné nakládání se zdroji a jejich maximální využití s minimem odpadu. I tento veletrh by mohl umocnit image Česka jako země pro budoucnost, protože v oblasti recyklace, odpadového hospodářství či zelených technologií patří české firmy také ke světové špičce.

Doprovodný program České národní expozice Pondělí 7. 10. Úterý 8. 10. Středa 9. 10. Čtvrtek 10. 10. • 11.00 –11.45



Slavnostní otevření České národní expozice: The Country For The Future • 9.00–10.00



Kdo uspěl ve 4. ročníku soutěže projektů opakovaného využití surovin?



Soutěž Přeměna odpadů na zdroje • 9.00–17.00



Jak exportovat do 20 zemí světa?



Meeting Point CzechTrade – individuální exportní konzultace firem s řediteli dvaceti zahraničních kanceláří • 9.15–12.30



Jak snížit svou uhlíkovou stopu?



Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky • 12.00–14.00



Jak dostat český výzkum a vývoj do zahraničí?



Prezentace projektu Podpora exportu VaV • 9.30–11.00



Jak přeměnit odpady ve zdroje?



Workshop s příklady dobré praxe cirkulární ekonomiky v průmyslu • 9.30–10.30



Jak se Česká republika stane jedním z evropských inovačních lídrů?



Prezentace Inovační strategie ČR 2019–2030 • 13.00–15.30



Jak mohou evropské dotace pomoci modernizovat a inovovat výrobu?



Seminář na téma OP PIK a Průmysl 4.0 • 12.30–13.30



Jak stát podpoří rozvoj umělé inteligence v Česku



Debata AI na téma vybudování sítí výzkumných Evropských center excelence • 10.30–12.00



Jaké možnosti mají české firmy v Indii?



Prezentace průmyslového klastru v Indii • 14.00–16.00



Jaké jsou světové trendy v moderní energetice?



Seminář na téma dekarbonizace ekonomiky, exportních příležitostí a financování aktivit v zahraničí • 14.00–15.30



Jak podporujeme investice u nás a jak naši sousedé?



Panelová diskuse představitelů investičních agentur V4 • 15.45–18.00



Jak se mohou české průmyslové firmy zapojit do obranných projektů EU a NATO?



Aktuální vývoj v EDF a stav výzev EDIDP 2020