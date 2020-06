Musk chce pomocí baterií změnit svět, pomoci mu k tomu mají Číňané

Elon Musk v posledních měsících zažívá úspěšné období. Start rakety Crew Dragon sledoval napjatě celý svět a hodnota jeho automobilové firmy dosáhla nejvyšších čísel v odvětví – a to i navzdory tomu, že například Toyota vyrábí 30krát více vozidel ročně. Teď jihoafrický vizionář přichází s dalším revolučním krokem – jeho baterie by měly změnit svět.

Když německá vláda rozhodla nevyhovět klíčovým hráčům německého průmyslu a ve svých plánech podpořila nákupy pouze vozidel poháněných elektřinou, zřejmě to byl moment, který znamenal definitivní příklon k elektromobilitě jako dominantnímu pohonu osobních vozidel v blízké budoucnosti. Dva problémy však odvětví bude muset co nejdříve vyřešit – ceny a kapacitu baterií. A právě v tomto směru se zdá, že je Musk opět krok před konkurencí.

Elon Musk a jeho čínští partneři oznámili, že společně dokázali vyvinout baterii, která bude schopna vydržet v provozu po dobu 16 let, nebo zvládne i bez výměny zdolat přes jeden milion kilometrů. Tento pokrok zřejmě lze nazvat jako průlomový, neboť současné autobaterie jsou schopné sloužit od tří do osmi let, nebo s nimi ujet maximálně 160 tisíc kilometrů, poté je potřeba autobaterii vyměnit za novou. Muskovi lidé momentálně hledají místo, kde by mohla továrna na výkonné baterie nové generace fungovat. Spekuluje se o Velké Británii a o americkém Texasu.

Některé z nových baterií by neměly obsahovat kobalt, který je nedostatkovým zbožím. Jeho hlavní světové naleziště se nacházejí v Demokratické republice Kongo, která je známá pro svojí nestabilitu, chudobou a dětskou práci. Pokud tak typy nových baterií nebudou ke své výrobě potřebovat právě kobalt, bude jejich produkce jednodušší a etičtější.

S kobaltem však těžkosti výroby baterií nekončí. Lithium, které by mělo být důležitou součástí nových baterií, se sice nachází na více místech po světě a není tak složité se k němu dostat, ovšem o to těžší je jeho těžba. V Chile, kde se nachází rozsáhlé solné pláně, lze těžit lithium vypařováním, avšak tímto způsobem je možné se dostat pouze k 30 procentům z celkových světových zásob. V současné době však už vědci pracují na lepším a efektivnějším způsobu, který by celý proces značně usnadnil.

Dosavadní vysoká cena baterií znemožňuje elektromobilitě větší rozmach, například v současné době se na celkovém počtu prodaných aut v Evropě podílí elektřinou poháněná vozidla ani ne pěti procenty. I s tímto faktorem se musí Musk vypořádat. Proto se ze svých produktů snaží vytvořit statusovou značku – stejně tak funguje i Apple se svými iPhony. Produkty s jablkem ve znaku jsou z části i módním trendem, který neplní pouze svoji primární funkci.

Pokud by se veškeré Muskovy plány s bateriemi uskutečnily, bylo by to pozitivní i pro energetický průmysl. Díky modernějším úložištím energie s vyšší kapacitou by bylo možné plné využití potenciálu obnovitelných zdrojů, jejichž výroba závisí na přírodních podmínkách. Ve svém důsledku to tak zapadá do všeobecného trendu „zezelenování“ průmyslu a nových technologií.