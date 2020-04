Místo peněz vouchery. Sněmovna přijala zákon upravující pravidla cestovních kanceláří ohledně zrušených zájezdů

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh. Počítá s tím zákon, který dnes ve stavu legislativní nouze ve zrychleném řízení schválila Sněmovna.

Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku CK. Vydávány budou muset být bez doplatku. Poukaz místo hotovosti musí CK nabídnout bez poplatku na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, CK bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy. Hotovost CK bude muset lidem vrátit i v případě, že náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpají, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Sněmovna schválila zákon s úpravou svého výboru pro veřejnou správu, která počítá s tím, že klienti by měli získat poukaz na částku všech plateb, které uhradili. Vládní návrh přitom předpokládal poukaz nejméně v hodnotě zájezdu.

Někteří lidé budou mít výjimku

Poukaz budou moci odmítnout lidé spadající do takzvaných zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Na návrh sněmovního výboru rozšířila Sněmovna tento okruh lidí také o osamělé samoživitelky a samoživitele a také o školy v případě školních zájezdů.

Lidé, kteří si koupili zájezd s odjezdem do 31. srpna, ale nebudou ho chtít absolvovat kvůli obavám o své zdraví nebo ztrátě zaměstnání, mohou také CK požádat o vydání poukazu. Za běžných podmínek by museli při jeho zrušení uhradit storno poplatky.

Sněmovna schválila i pozměňovací návrh Dominika Feriho (TOP 09), Barbory Kořanové (ANO) a Martina Jiránka (Piráti), aby pořadatel zájezdu jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem písemně poučil zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona.