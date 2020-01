Místo kobaltu a niklu síra. Vědci věří levnější variantě baterií

Technologie pro ukládání energie budou pro společnost stále důležitější s tím, jak se zvyšuje tlak na používání obnovitelných zdrojů energie. Zatím se nejvíce používají akumulátory na bázi lithium-iontových článků. Za tuto technologii byla také udělena Nobelova cena za chemii v roce 2019. Vývoj baterií začal v 70. letech minulého století, kdy došlo k výraznému zdražení ropy a vědci hledali způsoby, jak ukládat energii bez použití fosilních zdrojů.

Vědci ale hledají možnost, jak drahé kovy nahradit levnějšími materiály. Jednou z možností je nahradit vzácné kovy, jako jsou kobalt a nikl, sírou. Lithium-sirné baterie by měly být levnější, jejich výroba by byla ekologičtější a měly by také déle vydržet, slibují vědci z australské Monash University. Použití síry může teoreticky zvýšit jejich kapacitu až šestkrát oproti současným Li-Ion bateriím, napsala Mahdokht Shaibaniová na webu The Conversation.

Dojezd elektromobilu přes 900 kilometrů

Baterie s lithium-sírou byly dosud nepraktické, protože měly krátkou životnost. Jde o složení sirných katod. Pokud by se takové baterie podařilo dotáhnout až do komerční fáze, Shaibaniová slibuje časový horizont dva až čtyři roky. Stejně těžká baterie by v elektromobilu umožnila zvýšit dojezd na 900 kilometrů na jedno nabití a mobilní telefon by vydržel pět dní při běžném používání.

Síra je rozšířena mnohem více, než kobalt a nikl, jež se používají na výrobu elektrod. Někteří odborníci dokonce varují před tím, že kobalt nebude stačit růstu současné poptávky po akumulátorech už v roce 2022. Tři pětiny současné produkce se těží v Demokratické republice Kongo.

„Síra je naproti tomu běžná a levná. Je šestnáctým nejhojnějším prvkem na Zemi a ročně se jí produkuje 70 milionů tun. Proto je ideální složkou pro akumulátory, pokud chceme, aby byly široce používány,“ argumentuje inženýrka pocházející z Íránu.

Aby byla výroba těchto baterií úspěšná, je třeba změnit uhlíkové pojivo, jež by mělo být vyrobeno z polymerů. Na vývoji Li-S akumulátorů pracuje i Tomáš Kazda z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Podle něj je možné zvýšit dojezd elektromobilu při zachování současné hmotnosti baterií až na 1250 kilometrů. Je přesvědčen, že lithium-sirné články jsou technologií budoucnosti, protože dosavadní akumulátory Li-Ion naráží na technologické limity, které za několik let už nepůjde překonat.

