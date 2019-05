Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří česko-ruskou ekonomickou spolupráci

Rusko představuje 12. největší ekonomiku světa. Je jedním z nejvýznamnějších producentů ropy a zemního plynu a jedním z hlavních exportérů mědi a hliníku. HDP Ruska vzrostl podle Rosstatu v roce 2018 o 2,3 procenta, a to především díky zvýšení průmyslové výroby, stavebnictví, finančních a pojišťovacích služeb a ubytovací a pohostinské činnosti. Podle ruského ministerstva ekonomiky tempo růstu místní ekonomiky letos zpomalí na 1,3 procenta.



Ruská federace zaujímá dominantní postavení mezi státy Eurasijské ekonomické unie (EEU), je členem G20 a APEC, od roku 2012 je členským státem Světové obchodní organizace (WTO). V hodnocení Světové banky Ease of Doing Business skončila v roce 2018 na 31. místě, a zaznamenala tak oproti roku 2017 zlepšení o čtyři příčky.