Měnový fond odmtíl tvrzení USA, že Čína manipuluje s jüanem

Ředitel oddělení MMF pro Čínu James Daniel uvedl, že při hodnocení čínské hospodářské politiky zjistil, že směnný kurz jüanu loni „nebyl výrazně nadhodnocen ani podhodnocen“. Čínu ale vyzval, aby zveřejňovala informace o měnových intervencích.

Trump minulý týden oznámil, že od 1. září zavede dodatečné desetiprocentní clo na zboží z Číny, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje 300 miliard dolarů (sedm bilionů Kč). Čína pak nechala jüan vůči dolaru oslabit na nejnižší úroveň za více než deset let, což Spojené státy přimělo k tomu, aby Čínu poprvé od roku 1994 oficiálně označily za zemi, která manipuluje měnou.

Americký ministr financí Steven Mnuchin nedávno prohlásil, že se chce obrátit na MMF, aby Washingtonu pomohl korigovat nepoctivé obchodní výhody způsobené měnovými zásahy Pekingu. Daniel však odmítl říct, jak MMF na žádost odpověděl. Prohlásil, že jednání s americkým ministerstvem financí o řadě otázek pokračují.

Přečtěte si:

Ilona Švihlíková: Čemu se Trump diví aneb Americké déjà vu

ilustrační foto ( Autor: ČTK )

MMF ve zprávě varoval, že zhoršení obchodního napětí s USA může ohrozit ekonomickou a finanční stabilitu Číny, což by vyžadovalo, aby vláda zavedla nová opatření k podpoře fiskální politiky. Pokud by USA uvalily 25procentní clo na zbývající čínský dovoz za 300 miliard USD, snížilo by to v následujících 12 měsících ekonomický růst země asi o 0,8 procentního bodu. To by mělo výrazný negativní vedlejší dopad po celém světě. Daniel podle agentury Reuters dodal, že plánované desetiprocentní clo na toto zboží, které má být začít uplatňování od 1. září, může snížit růst o 0,3 procentního bodu.

Větší flexibilita směnného kurzu by mohla Číně pomoci vyrovnat se s vnějším tlakem a uvolnit měnovou politiku, aby se mohla zaměřit na domácí poptávku. Čína by také podle Daniela měla pokročit se strukturálními reformami své politiky, včetně otevření více sektorů zahraniční konkurenci a omezení úlohy státu v některých odvětvích. O to usiluje rovněž Trumpova vláda.

Obchodní konflikt mezi USA a Čínou již delší dobu vyvolává obavy ohledně vývoje světové ekonomiky. MMF předpokládá, že růst čínské ekonomiky v letošním roce zpomalí na 6,2 procenta z loňských 6,6 procenta. Se zpomalováním hospodářského růstu v Číně počítá fond i v následujících dvou letech, kdy by ekonomika měla vzrůst o šest procent. V roce 2022 se má tempo růstu HDP dál snížit a dosáhnout 5,7 procenta.