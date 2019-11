McDonald's plně v rukou místních podnikatelů

Značka McDonald's, loni oceněná americkým časopisem Entrepreneur jako nejprestižnější franšíza, v České republice letos otevřela jubilejní stou pobočku a zároveň úspěšně završila plán předávání restaurací do rukou místních podnikatelů. „Jsme přesvědčeni o tom, že výběr správných franšízantů je klíčový faktor úspěchů značky McDonald's,“ uvádí Radim Foltýn, franchising director pro Českou a Slovenskou republiku. „Bavíme se stále s novými kandidáty a těší nás, když jim průměrně do 18 měsíců pomůžeme vybudovat fungující podnikání.Nejtěžší částí celého procesu je výběr,“ dodává Radim Foltýn.

Franšíza jako životní byznys. To může dosvědčit 22 českých podnikatelů, kteří v současnosti vlastní licenci na provoz restaurací McDonald's a provozují celkem 99 restaurací. „Franšízanti jsou vhodnými provozovateli našich restaurací, a to hned z několika důvodů. Jejich výhodou je především každodenní zapojení do chodu restaurace a znalosti regionu, ve kterém restauraci provozují.

Jde o oboustranně výhodné partnerství. Odměnou za dobré vedení franšízy je jim jistota stabilního byznysu,“ říká Radim Foltýn, který má na starost rozvoj franšíz v rámci McDonald's v Česku.

Téměř polovina franšízantů McDonald's v ČR jsou ženy, koncept se už i dědil

McDonald's je pravděpodobně jednou ze značek s nejpropracovanějším systémem franšíz na světě vůbec. Na první pohled tvrdých pravidel pro vstup do jejího byznysu se nezalekly v Čechách ani ženy, kterých je dokonce necelá polovina.

A hned dvě z nich provozují největší počet poboček. S deseti restauracemi je to Ivana Malivojevič z Prahy a s osmi – brněnská podnikatelka Renata Roubínková Baierová. V Česku před šesti lety došlo dokonce k první výměně generací v rámci rodinného byznysu. V Ostravě již před lety předal svou restauraci jeden z prvních českých franšízantů do rukou synovi. Jan Ostrý pokračuje v otcově podnikání, ve kterém jako dítě vyrůstal.

Tvrdá pravidla předpovídají úspěšný byznys

Získat licenci na restauraci McDonald's má svá neporušitelná pravidla. Člověk musí být rozhodnutý zabývat se pouze tímto byznysem. „Vést a rozvíjet restauraci McDonald's je poslání, které vyžaduje člověka s odhodláním pracovat na 120 procent. Provozovat restauraci tohoto formátu a s touto filozofií není možné jako součást jiného podnikatelského portfolia. Nejde jen o provoz samotné restaurace, klíčová je starost o zaměstnance a spokojenost zákazníků. Pečovat o to vše není práce na částečný úvazek, ale životní styl,“ říká Foltýn.

Zda je člověk odhodlán vstoupit na dráhu takového podnikání, se vidí již před jeho startem. „Každý uchazeč o franšízu prochází v rámci tréninku celým procesem v restauraci. Od nejzákladnějších pozic až po ty manažerské. Proto, aby následně dobře vedl svoje podnikání, musí vědět, co každá pozice obnáší a co provoz restaurace vyžaduje,“ vysvětluje Foltýn s tím, že trénink nového franšízanta trvá průměrně rok.

Franšízant vede restauraci, tým McDonald’s pomůže vybrat místo a nastavit procesy

Vedle toho licence vyžaduje nemalou investici. Zájemce o licenci by měl mít vlastní kapitál v minimálně hodnotě deset milionů korun. „Náš byznys model s franšízanty je již roky prověřený a pro banky bezpečný, proto ani pro nové franšízanty není problém získat úvěrové financování.

Počáteční investice z naší strany plynou do nákupu pozemku a postavení budovy restaurace. Na franšízantovi je pak její kompletní vybavení dle našich standardů a provozní náklady, které jsou se startem restaurace spojeny,“ říká Radim Foltýn. To, že je McDonald's dobrá investice a správný směr, podle něj ukazuje nejen přívětivost bank vůči poskytnutí investic do restaurací McDonald's, ale hlavně i dlouhodobí franšízanti.

Počet franšíz roste, podmínky zůstávají stejné

„Podmínky pro získání franšízy zůstanou nadále stejně přísné. Důvodem je to, že hledáme dlouhodobé kapitálově silné provozovatele, kteří budou aktivní v rámci provozu restaurací. Jsem přesvědčený, že následně máme za tyto prvotní nelehké požadavky co nabídnout,“ uvádí Radim Foltýn. McDonald's provozuje v České republice celkem sto restaurací, které vedou z 99 procent franšízanti. Nároky společnosti McDonald’s na franšízanty jsou spojeny i s tím, že firma hledá dlouhodobé partnery, kteří nejen budou plnit přísné nároky, ale zároveň se budou podílet na směřování konceptu.