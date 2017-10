Marlenka vs. Dr. Oetker: český výrobce dotlačil nadnárodní koncern k ústupku

Výrobce medových dortů Marlenka sice není s 420 milionovými tržbami už žádné tintítko, ve srovnání s nadnárodním potravinářským koncernem Dr. Oetker jde však přeci jen o spíše o muší váhu. Přesto se frýdecko-místecké firmě nyní podařilo položit giganta na lopatky.

Marlenka vyváží své produkty do několika desítek zemí. Podle majitele společnosti česko-arménského podnikatel Gevorga Avetisyana dostala firma koncem loňského roku do svých partnerů v Turecku zprávu, že na v tamních hypermarketech je k dostání dort v prášku stejného názvu. „Naši partneři se ptali, jestli o tom víme a co to je za výrobek,“ popisuje počátek kauzy Avetisyan. Krabice s práškovým medovníkem přitom nesly známé červeno-modré logo s profilem obličeje Dr. Oetker.

Marlenka ihned angažovala české i turecké právníky a jejich prostřednictví vyzvala koncern ke stažení zboží z trhu. „Následně docházelo z jejich strany k neustálým výmluvám, zdržování a protahování jednání,“ popisuje Avetisyan. Až pod hrozbou soudního procesu však nakonec však Dr. Oetker přistoupil na mimosoudní dohodu a souhlasil se stažením produktu z prodeje. Navrch získala Marlenka odškodnění ve výši 16 tisíc euro, tedy zhruba 420 tisíc korun. S jejich převodem na účet tuzemské firmy tak pro Marlenku skončil celý případ po necelém roce vítězstvím.

Dr. Oetker dohodu s Merlenkou potvrzuje. „Problémem bylo, že Marlenka je v Turecku obecný název pro určitý druh pečiva, a proto byl krátkodobě používán pro produkt Dr. Oetker. Naše turecká dceřiná společnost si nebyla vědoma, že česká společnost má známku Marlenka chráněnou,“ reagoval mluvčí německé centrály firmy Jörg Schillinger. Vzájemná dohoda je podle něj akceptovatelná pro obě strany a firma už produkt dál nenabízí.

Merlenka před lety v Česku v podstatě odstartoval přetrvávající boom medových dortů, který má dnes řadu následovatelů. Není to proto poprvé, co výrobce musel řešit známkoprávní spor. Minulé rozepře se přitom zdaleka nepodařilo vyřešit během tak krátké doby jako aktuální kauzu v Turecku. Svár s jinou frýdecko-místeckou pekárnou Semag trval dlouhých sedm let a dostal se až k ústavnímu soudu. Ta začala už v roce 2005 prodávat medovníky v podobných obalech a s téměř identickým názvem Mařenka. Všechny soudy však rozhodly ve prospěch Marlenky a firma nakonec získala odškodnění ve výši 620 tisíc korun.