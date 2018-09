Časopis Time mění majitele. Za více než 4 miliardy ho kupují manželé Benioffovi

Benioffovi podle nedělního sdělení kupují časopis sami a společnost Salesforce.com do transakce nebude zapojena. Manželé také nebudou zasahovat do denního provozu ani novinářských rozhodnutí, které bude mít i nadále na starosti současné vedení.

Současný majitel, firma Meredith, dokončila převzetí časopisu Time spolu s dalšími publikacemi firmy Time Inc na začátku letošního roku. Firma vydává také další časopisy jako People a Better Homes & Gardens. Časopis Time, spolu s magazíny Fortune, Money a Sports Illustrated, nabídla k prodeji letos v březnu. Jednání o prodeji dalších tří titulů pokračují.

Přečtěte si esej o stavu české žurnalistiky:

Prodej by mohl být dokončen do 30 dní. Koupě časopisu je pokračováním trendu, kdy majitelé velkých technologických gigantů kupují zavedené mediální společnosti. Zakladatel Amazonu Jeff Bezos v roce 2013 koupil za 250 milionů dolarů list The Washington Post.

Time se stejně jako další časopisy dostal do problémů kvůli pokračujícímu poklesu prodeje i zájmu o reklamu v tištěných médiích. Časopis se poprvé začal prodávat v březnu 1923, napsala agentura AP.

Televizní a rozhlasové poplatky: kdy se nemusí platit?

Přečtěte si také: