Mall Group čeká obrat až 17 miliard. Za dva roky se má obrátit do zisku

Mall Group by se měla v roce 2019 obrátit do zisku. „Plán, který budeme sestavovat příští rok na ten následují, by měl počítat s pozitivní bilancí,“ uvedl Havrlant.

Mall Group chce pokračovat v expanzi ve střední Evropě. Nyní působí v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, na Slovensku a v Česku. „Je možné, že příští rok další země přidáme. Držíme se konzistentně regionu střední a východní Evropy,“ uvedl Havrlant.

„Ve všech zemích, kde působíme, rosteme poměrně agresivně. Všude jsme v první trojce co se týká e-shopu. Největší podíly na trhu máme v ČR, na Slovensku a ve Slovinsku. Také v Chorvatsku jsme po roce působení v top 3, ale myslím, že máme šanci se tam dotáhnout na první místo na trhu,“ dodal šéf Mallu.

Mall.cz v rámci zavádění tzv. partnerského prodeje přibral desítky nových partnerů. Jejich podíl by do budoucna měl tvořit až 15 procent obratu. Nově se také bude na stránkách e-shopu zobrazovat poloha objednané zásilky, zákazník tak nebude muset sledovat stránky různých kurýrních služeb či pošty. „Budeme spouštět příští týden 'parcel tracking' neboli možnost sledování objednávky. Zákazník tak kdykoliv transparentně uvidí, kde je zrovna jeho balíček,“ řekl Havrlant.

Prodej přes mobilní zařízení se letos v některých kategoriích zboží poprvé přehoupl přes polovinu. Například u dětského zboží dosahuje až 60 procent proti 40 procentům přístupů přes počítač. Naopak u bílé techniky je to kolem 30 procent.

Skupina PPF vlastní 40procentní podíl v Mall Group, dalších 40 procent mají podnikatelé Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem. Zbylých 20 procent vlastní právě investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Do skupiny kromě Mall.cz patří například specializované obchody CZC.cz, Vivantis, Proděti, BigBrands, Košík, Bux a Rozbaleno. Jen Mall.cz má nyní v nabídce 250 tisíc produktů.

Havrlantova investiční skupina Rockaway ovládla loni také srovnávač cen Heureka.cz. „Přikoupili jsme srovnávače cen i v jiných zemích. Dnes jsme na trzích ČR, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Brzy přibudou další trhy,“ uzavřel Havrlant.

