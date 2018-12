Letouny CASA dostanou nové přístroje a avioniku. Zakázka vyjde na 206 milionů korun

Modernizaci navigačního vybavení letounů vyžaduje projekt Evropské unie Single European Sky (Jednotné evropské nebe). Zakázku na výměnu přístrojů získá společnost Airbus Defence and Space, která letouny CASA C-295M vyrábí. Stroje musí mít nové vybavení do května 2020, kdy začnou platit nové předpisy, uvedl Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

O nákupu transportních letounů CASA za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v dubnu 2009, kdy už byla v demisi poté, co jí Sněmovna vyslovila nedůvěru. Okolnostmi nákupu se zabývá soud. Podle Fajnora stroje od zavedení do služby nalétaly přibližně 10 500 letových hodin a přepravily přes 62 tisíc osob. „A to bez zásadních technických problémů při zachování požadované bezpečnosti letu,“ uvedl. Armáda je používá k výcviku, přepravě vojáků na zahraniční mise, jeden stroj také dlouhodobě slouží v pozorovací misi MFO na Sinajském poloostrově. Ministerstvo obrany plánuje v budoucnu nakoupit další dva stroje CASA, které by nahradily dostluhující stroje Jak-40.

Ministerstvo obrany nakoupí v příštích šesti letech protiletadlové řízené střely až za 1,5 miliardy korun. Určeny jsou pro přenosný raketový komplet RBS-70. Resort plánuje nakoupit munici Mk-3 Bolide. V letech 2020 až 2022 by měli vojáci dostat 150 kusů této munice s možnou opcí na nákup dalších 120 až 200 střel v letech 2023 a 2024. Dohromady by za ně ministerstvo podle předpokladů zaplatilo až 1,498 miliardy korun bez DPH.

Vláda na středečním zasedání dostane také informaci o zakázce za 50 milionů korun na nákup jednoho kompletu mobilního záchytného zařízení letounů Portarrest. Určeno je k nouzovému zastavení startujících či přistávajících vojenských taktických letounů na letišti v Náměšti. Zařízení dodá slovenská společnost OWT. „Ta je výhradním a oficiálním distributorem záchytných zařízení vyrobených americkou firmou Zodiac Aerospace v České republice a na Slovensku,“ poznamenal Fajnor.

Náměšťské letiště podle Fajnora dosud mobilní záchytné zařízení nemá. „K dispozici má pouze starší dvojici amerických lanových záchytných zařízení BAK-12, která jsou však statická. Jinak jsou se systémem Portarrest téměř totožná, proto nebude muset personál letiště procházet přeškolováním na nový typ zařízení,“ dodal.

