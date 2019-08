Kůrovec a pád cen dřeva. Lesům ČR v pololetí klesl zisk o 90 procent

„Zásadní vliv na hospodářský výsledek má snížení cen prodávaného dřeva a prodej dříví nižší kvality, což postihlo všechny vlastníky lesa. Současně se zvýšil objem nákladů na těžební činnost o 319 milionů korun a na pěstební činnost o 242 milionů korun,“ uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová.

Těžbu kůrovcového dřeva podnik v prvním pololetí zvýšil meziročně o 112 procent na 2,87 milionu metrů krychlových z předchozích 1,35 milionu metrů krychlových. V pololetí také významně vzrostlo kácení stromů poškozených současným suchem, a to dvojnásobně na 649 tisíc metrů krychlových. Celková těžba v prvním pololetí stoupla o 17 procent na 5,59 milionu metru krychlových.

Kůrovcová kalamita, která způsobuje velký přetlak dřeva na trhu a pokles jeho cen, se negativně promítá do zisků Lesů ČR již delší dobu. Loni podniku kvůli tomu propadl čistý zisk na 70 milionů korun ze 3,08 miliardy korun v roce 2017. Šlo o nejnižší výsledek v novodobé historii podniku.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Vláda na konci července schválila dotační program, jehož prostřednictvím by nestátní vlastníci lesů mohli letos a příští rok získat až 2,5 miliardy korun. Dotační program by měl kompenzovat nižší ceny dříví na trhu kvůli kůrovci.

Metnar ustoupil kůrovci. Vojenským lesům nechá stamiliony na boj s kalamitou

Kácení stromů napadených kůrovcem - ilustrační foto ( Autor: Jiří Hadač / CNC / Profimedia )

„Ceny jehličnatého dříví z kalamitních těžeb se za poslední dva roky výrazně propadly. Vlastníci lesů proto nemají peníze na obnovu lesa a následnou péči o něj, dotace by jim tak měla částečně dorovnat ztráty, aby měli dostatek financí nutných na zajištění řádné péče o les,“ uvedl k programu ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Vlastníci lesů se podle materiálu ministerstva zemědělství od konce předloňského roku dostávají s prodejní cenou jehličnatého dříví pod úroveň nákladů nutných k zákonným povinnostem při těžbě dříví, jako je výsadba stromů a jejich ochrana. Ekonomické škody od roku 2018 do roku 2020 by mohly být podle úřadu 32,6 miliardy korun.

