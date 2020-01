Kameniva bude nedostatek, varují stavaři. Řešením je recyklace betonu

„Přírodního kameniva, jedné ze základních surovin ve stavebnictví, kriticky ubývá. Právě stavebnictví je jeho největším konzumentem, používá se totiž k rozvoji dopravní infrastruktury a modernizaci železničních koridorů. Odhaduji, že do 20 let ho už nebudeme moci využívat. Na jednoho obyvatele České republiky se ho ročně využije čtyři až pět tun,“ uvedl Tomáš Zavřel, který má ve firmě Skanska na starosti lomy.

Podle něj se problém s kamenivem týká celého trhu. „Od roku 1989 se u nás neotevřel jediný lom a žádný se ani k otevření nechystá. Čísla jsou neúprosná, do devíti let vyčerpá své zásoby 114 z celkem 221 lomů, tedy více než polovina,“ doplnil. Podle něj je v každém metru krychlovém betonu asi 1750 kilogramů kameniva.

Eurovia zatím nedostatek kameniva nezaznamenala. V Česku a na Slovensku má ve správě 36 lomů. Jak uvedla mluvčí společnosti Iveta Štočková, přírodních surovin obecně ubývá a otevření nového dobývacího místa v Česku je prakticky nemožné. „Řešením do budoucna by byly recyklované materiály a jejich větší využívání, než je tomu v současnosti. Naše společnost má již nyní k dispozici recyklační dvůr, kde tyto materiály vyrábíme a testujeme,“ sdělila.

Arrivederci. Italské stavební firmy opouštějí české dálnice

Dálnice, ilustrační foto ( Autor: Martin Pinkas/Euro )

Recyklaci používá rovněž Skanska, jako materiály lze podle Zavřela využít betonovou suť, cihly, ale i sanitární keramiku. „Do praxe jsme uvedli takzvaný rebetong, což je beton ze stoprocentní stavební suti bez přírodního kameniva. Má v podstatě neomezený recyklovatelný cyklus,“ uvedl Zavřel.

Podle mluvčího Metrostavu Vojtěcha Kostihy firma nedostatkem kameniva aktuálně netrpí, ale dlouhodobý a regionální problém to je. „Například teď, když se v jednom regionu staví dálnice D11 a D35, se kamenivo vozí z velkých dálek a za vysoké ceny. V Polsku a na Slovensku už to problém je. Záleží také na kvalitě a na tom, kam to kamenivo chceme. Jestli do násypu nebo balené směsi,“ uvedl Kostiha.

Také mluvčí Strabagu Edita Novotná uvedla, že nedostatek kameniva je z pohledu dopravního stavitelství problém lokálního charakteru. „Lze očekávat, že například ve východních Čechách, kde se staví dva úseky D11 a dva úseky D35, bude letos tento problém ještě větší než loni. Budou zde technologie s velkou spotřebou kameniva,“ dodala Novotná.

Dále čtěte:

Třidé a lidé. „Tisk“ budov se stává prostředkem geopolitického boje

Ve Švýcarsku postavili dům roboti. Ušetřili 60 procent cementu

Jak stavět bez písku a zedníků: autor krtkodomu Pribila sází na přírodní materiály

Stavebníkům chybí základní surovina. Firmy řeší, jak stavět z pouštního písku

Každý den nový dům. Obří 3D tiskárna postaví vesnici pro chudé