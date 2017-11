„Z pohledu selského rozumu se nabízí nápoje i pivo, kde je možné nejsnáze ušetřit. Limonády i voda jsou před svátky tradičně ve slevě. Zajímavé je porovnání Kofoly, Pepsi a Coca Coly. Domácí značka sice oproti loňsku nejvíce zdražila, přes to je i za běžnou cenu dostupná o třetinu levněji než Pepsi,“ říká Petr Miklík, marketingový manažer Kupi.cz.

Pivo ve slevě

Chytré nákupy se podle Miklíka vyplatí i v případě piva: „Pivovary na podzim sice ohlásily mírné zdražení, na druhou stranu se to už teď promítlo do zvýšeného počtu akcí obchodních řetězců. Neočekávejme, že před svátky cena piva klesne, avšak díky slevám bude možné půl litru pořídit téměř o 40 procent levněji.“

V porovnání vývoje slev od roku 2014 se nejvíce vyplatí sledovat u potravin zejména akce na zeleninu. „Při chytrém nákupu zeleniny na bramborový salát nám totiž v peněženkách zůstane navíc až 44 procent z plánovaných nákladů,“ tvrdí Miklík.

Ceny zeleniny letos výrazně vzrostly a obchody navíc s četností slev šetří. Jedná se zejména o kořenovou zeleninu, kolem které se tradiční česká kuchyně točí. V porovnání s loňským rokem dáme například za celer či petržel i v akci o polovinu více než loni.

Drahá vejce

Ze 79 základních surovin, bez kterých se na Vánoce žádná česká domácnost neobejde, tři čtvrtiny proti loňsku zdražily. Vedle másla, z jehož drahoty se stal společenský fenomén, výrazně zdražují vejce. Ta jsou podobně jako máslo elementární surovinou pro vánoční pečení.

„Aktuálně si oproti loňsku za deset vajec připlatíme v akci deset korun a běžná cena se vyšplhala přes 30 korun. Obchodníci je přitom zlevňují jen zřídka. Proto se vejce mohou stát před Vánocemi stejně silným tématem jako bylo máslo,“ míní Miklík.

Celkově Miklík počítá, že za vánoční a silvestrovské potraviny se dá při načasovaných nákupech a hlídání slev ušetřit až 40 procent z běžných cen v tuzemské obchodní síti.

TOP pět potravin, jejichž akční ceny v porovnání s loňskem nejvíce vzrostly Potravina Množství Nejvýhodnější cena 2016 Akční cena 2017 Zdražení 2016/2017 rajčata 250 g 9,90 Kč 19,90 Kč 101 % vejce 10 ks 15,90 Kč 25,90 Kč 63 % strouhanka 500 g 11,90 Kč 18,90 Kč 59 % smetana ke šleh. 200 g 11,90 Kč 18,90 Kč 59 % mandarinky 1 kg 16,40 Kč 25,90 Kč 58 %

Pramen: Kupi.cz

„Zejména lidé ve věku 25 až 34 let mají sklon náklady na jídlo podceňovat. Téměř polovina z nich předpokládá vánoční a silvestrovskou útratu do tří tisíc korun. Jasně se zde projevuje nepoměr mezi odhadem a realitou. Naopak v porovnání s mladší generací pětina lidí ve věku 45 až 54 let kalkuluje mnohem častěji s rozpočtem mezi pěti tisíci a 10 tisíci korun,“ upřesňuje Miklík.

Jak chytře nakoupit tradiční suroviny na české Vánoce Potravina Meziroční srovnání ceny Kdy výhodně nakoupit Bude letos na Vánoce ve slevě? máslo lehce si připlatíme co nejdříve ne vejce připlatíme si co nejdříve ne brambory ušetříme co nejdříve beze změny smetana ke šleh. připlatíme si bez rozdílu ne majonéza připlatíme si prosinec ne kapr připlatíme si až před Vánoci ne med nemění se ihned ne pivo lehce si připlatíme před Vánoci ano Tuzemák lehce si připlatíme před Vánoci ano Kofola připlatíme si před Vánoci ano sekt připlatíme si po Vánocích ano

Pramen: Kupi.cz

